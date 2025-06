"The Boys"-Star Erin Moriarty offenbart Autoimmunerkrankung

Erin Moriarty (30), bekannt aus der Erfolgsserie "The Boys", hat auf Instagram enthüllt, dass sie an Morbus Basedow leidet, einer Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse betrifft. Die Schauspielerin teilte mit, dass sie vor rund einem Monat die Diagnose erhielt und seither in Behandlung ist. Schon innerhalb von 24 Stunden nach Beginn der Therapie habe sie eine Verbesserung gespürt. In ihrem Beitrag ermutigte sie ihre Fans zudem, auf ihre Gesundheit zu achten und Symptome ernst zu nehmen: "Wenn euer Licht auch nur ein wenig schwächer wird, lasst euch untersuchen." Mit ihrer Offenheit möchte Erin Bewusstsein schaffen und motivieren.

Die Basedowsche Krankheit betrifft serienjunkies.de zufolge vor allem Frauen zwischen 30 und 60 Jahren und ist häufig schwer zu erkennen, da Symptome wie Nervosität, Erschöpfung oder Schlaflosigkeit leicht auf Stress geschoben werden können. Auch Erin hielt ihre Beschwerden zunächst für Folgen ihres fordernden Berufsalltags, bevor sie ärztliche Hilfe suchte. Laut dem Deutschen Schilddrüsenzentrum können mehrere Faktoren wie genetische Veranlagung, Stress oder Umweltbedingungen als Auslöser dienen. Ob Erins Krankheit Einfluss auf ihre Arbeit am Set von "The Boys" hat, ist unklar. Ihr positiver Post deutet jedoch darauf hin, dass sie optimistisch in die Zukunft schaut.

Abseits von ihrer Erkrankung begeistert Erin Moriarty als Starlight die Fans der Serie, die seit 2019 auf Netflix zu einem Hit geworden ist. Die nächste und letzte Staffel von "The Boys" wird für 2026 erwartet, und die Vorfreude bei den Zuschauern ist groß. Privat gibt die Schauspielerin nur wenig von sich preis. Ihre starke Botschaft auf Instagram zeigt jedoch, dass sie ihren Fans nahesteht und diese ermutigen möchte, auf sich selbst zu achten. Die Offenheit, mit der sie über ihre Gesundheit spricht, zeigt eine verletzliche und zugleich kämpferische Seite der beliebten Darstellerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Moriarty im Juli 2024 in San Diego

Anzeige Anzeige

Getty Images Erin Moriarty im Juni 2024 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie steht ihr zu Erins Offenheit bezüglich ihrer Autoimmunerkrankung auf Social Media? Mutig und inspirierend! Es braucht mehr solcher Stimmen. Eher bedenklich. Ich finde, Privates sollte privat bleiben. Ergebnis anzeigen