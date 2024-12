"The Boys"-Malcolm Barrett wegen sexueller Nötigung belastet

Malcolm Barrett (44) steht seit vielen Jahren im Rampenlicht. Jetzt wurden schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler erhoben. Wie eine Quelle aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden gegenüber TMZ berichtet, hat sich eine Frau bei der Polizeibehörde in Los Angeles gemeldet. Sie behauptet, Malcolm hätte gegen ihren Willen mit ihr Sex gehabt. Angeblich sei sie nach einem gemeinsamen Abend in seinem Bett aufgewacht und soll ihn dabei erwischt haben, wie er sie unsittlich anfasste und sie dann zum Sex nötigte. Wie der Informant wiedergibt, sollen das mutmaßliche Opfer und der "The Boys"-Darsteller erst seit einigen Monaten Freunde gewesen sein.

Laut den Angaben der Zeugin soll die Nacht recht normal angefangen haben. Sie hätten sich getroffen und zusammen etwas getrunken. Dann soll der Schauspieler sie zu sich in seine Wohnung eingeladen haben, wo sie weiter Alkohol konsumierten. Es wurden einige Untersuchungen gemacht und mögliche Beweismittel dokumentiert, bevor der Fall weitergegeben wurde. Bisher wurden keine Verhaftungen im Zusammenhang mit dem Fall durchgeführt. Malcolm hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Malcolm startete seine schauspielerische Karriere bereits im Jahr 2000. Über die Jahre erschien er immer wieder in verschiedenen Episoden von "Law & Order" und hatte außerdem Gastauftritte in Sitcoms wie "Psych", "Monk" und "It's Always Sunny in Philadelphia". Besonders bekannt ist er für seine Rolle in der Show "Timeless" – dort spielt er einen Programmierer und Piloten. 2019 bekam er eine Rolle in der Amazon Prime-Serie "The Boys". In der Satireshow spielte er in allen vier Staffeln die Rolle des Marketingbeauftragten Seth Reed, war allerdings insgesamt nur in sieben Folgen zu sehen.

Getty Images Malcolm Barrett, Schauspieler

Getty Images Malcolm Barrett, "The Boys"-Darsteller

