So schwierig war Nico Stanks Start in der Schauspielerei

Nico Stank (35) hat nun über seinen schwierigen Start in die Schauspielerei gesprochen. Schon als Kind träumte der Comedian davon, Schauspieler zu werden und die Menschen zum Lachen zu bringen. Eine erste Bestätigung seiner komödiantischen Fähigkeiten erhielt er schon in der Grundschule, als er während eines Theaterstücks spontan einen Witz machte, der den Saal zum Lachen brachte. Seine professionelle Laufbahn begann jedoch zunächst im Musical, wo er jahrelang sang und tanzte. Trotzdem spürte Nico, dass ihm das reine Schauspielen fehlte, wie er gegenüber Gala berichtete.

Der Weg zur Schauspielerei war jedoch alles andere als einfach. Nico gab zu, dass er oft aufgrund seiner Stimme keine Rollen bekam. "Ich habe beim Schauspiel keine Rollen bekommen, weil mir immer gesagt wurde, meine Stimme ist so komisch, ich bin so schwul, das geht nicht", erzählt er offen im Interview. Um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, schlug er schließlich andere Wege ein und fand schließlich in der Stand-up-Comedy eine neue Plattform. Inspiriert von Kolleginnen und Kollegen wie Carolin Kebekus (45) und Chris Tall (34) sah er die Comedy zunächst als einen möglichen Umweg, um doch noch in die Schauspielbranche einzutreten. Doch diese Entscheidung sollte sein Leben nachhaltig verändern.

Mittlerweile hatte Nico schon einige Rollen in deutschen Filmen, doch besonders in der Welt der Comedy hat er seinen festen Platz gefunden. Privat verbindet ihn vor allem mit seinem Vater eine enge Beziehung – so erinnert er sich daran, wie sie früher oft zusammen ins Kino gingen, was seinen Traum vom Schauspielern befeuert hat. Das Vertrauen in sich selbst und sein Talent haben ihn nie verlassen, auch wenn der Start steinig war. Heute bringt er regelmäßig Menschen zum Lachen und beweist, dass aus Widrigkeiten oft neue Möglichkeiten entstehen können.

Instagram / nicostank Nico Stank im August 2024

Getty Images Carolin Kebekus, 2022

Instagram / nicostank Nico Stank im November 2024

