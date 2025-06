Würde Comedy-Star Nico Stank in eine Datingshow gehen?

Comedy-Star Nico Stank (35) sprach nun mit Gala ganz offen über sein Liebesleben. Auf die Frage, ob er aktuell in einer Beziehung sei, antwortete er mit einem Augenzwinkern: "Nein. Ihr könnt dann ja eine Hotline machen, dann kann man sich bei mir melden." Der 35-Jährige zeigte sich dabei gewohnt humorvoll und ließ wenig Zweifel daran, dass er auch als Single das Leben in vollen Zügen genießt.

Doch wie steht der Comedy-Star eigentlich zu Datingshows? Im Gespräch verriet Nico, dass er zwar ein großer Fan von Realityshows sei, aber nicht selbst mitmachen würde. "Nee! Ich gucke sowas super gerne, auch Trash-TV. Aber da sehe ich mich selber nicht so", machte er deutlich. Seine Fans dürften ihn also so bald nicht in einer dieser Shows antreffen. Der Spaß, den er beim Zuschauen hat, reicht dem Komiker allem Anschein nach völlig aus.

Nico, der sich durch seinen Witz und seine charmante Art einen Namen machen konnte, ist nicht nur für seine Comedy bekannt, sondern auch für seine lockere und nahbare Persönlichkeit. Obwohl er einen schweren Start in die Branche hatte, konnte er sich mittlerweile eine große Fangemeinde aufbauen.

Getty Images Nico Stank, Comedy-Star, 2025

Instagram / nicostank Nico Stank im August 2024

Instagram / nicostank Nico Stank im November 2024

