Darum weinte Nico Stank bitterlich bei Riccardos Hochzeit

Nico Stank (35) hat in einem Interview mit Gala über einen sehr emotionalen Moment bei der Hochzeit seines guten Freundes Riccardo Simonetti (32) gesprochen. Der Comedian berichtete, dass er an diesem besonderen Tag zu Tränen gerührt war – nicht nur aus Freude für das frisch verheiratete Paar, sondern auch aus einem tiefen, persönlichen Grund. "Ich bin eh ein sehr emotionaler Mensch", erklärte Nico und fügte hinzu: "Aber ich habe auch geweint, weil ich so weit davon entfernt bin."

Riccardos Hochzeit hatte in den Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Das Gesicht seines Mannes enthüllte der Influencer allerdings erst nach der Trauung. Für Nico ist eine solche Entscheidung bemerkenswert, aber nicht unbedingt etwas, das er selbst nachahmen würde. "Social Media ist mein Arbeitsumfeld und ich kann von meinem Partner nicht verlangen, Teil meiner Arbeitswelt zu werden. Ich finde es auch schwierig, wenn man sich trennt und dann rechtfertigen muss, wo der andere denn ist", erklärte der Wahlberliner im Gespräch mit dem Newsportal.

Schon im vergangenen Sommer hatten Riccardo und Steven bei ihrer freien Trauung ein rauschendes Fest gefeiert. Damals schwebte das Paar gemeinsam mit seinen Gästen auf Wolke sieben. Auf Instagram teilte der 32-Jährige ein Bild von diesem besonderen Tag, auf dem die beiden frisch Vermählten, umgeben von Konfetti, in die Kamera strahlen. "Jetzt also auch auf dem Papier: Ehemann und Ehemann", schrieb Riccardo und offenbarte damit stolz das offizielle Eheglück. Die Entscheidung, die freie Trauung vor der standesamtlichen Hochzeit zu feiern, war für das Paar alles andere als gewöhnlich. Doch die Netz-Bekanntheit erklärte damals offen die Gründe dafür: "Auch wenn es vielleicht etwas unüblich ist, haben wir beschlossen, unsere freie Trauung vor unserer standesamtlichen Hochzeit zu feiern, weil wir uns nicht schon verheiratet fühlen wollten, als wir zusammen vor dem Altar standen."

Instagram / nicostank, Instagram / riccardosimonetti Collage: Nico Stank und Riccardo Simonetti

Instagram / nicostank Nico Stank im November 2024

Instagram / palinski Riccardo Simonetti, Palina Rojinski und Steven auf Mallorca, August 2024