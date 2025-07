Hip-Hop-Star Olexesh trauert um seinen geliebten Großvater

Olexesh (37) hat einen schweren Verlust erlitten: Sein Großvater Valeri ist verstorben. Diese traurige Nachricht teilt der Rapper nun mit seinen Fans auf Instagram. Zu einem gemeinsamen Foto, das ihn und seinen Opa in einer Kirche zeigt, schreibt der gebürtige Ukrainer: "Ich liebe dich über alles auf der Welt. Danke, dass du mich immer geliebt hast, und danke, dass du bei uns warst. Wir haben viele verrückte Jahre zusammen erlebt. Du bist mein Ein und Alles, Opa Valeri. Ruhe in Frieden. Du wirst mir sehr fehlen. Bald sehen wir uns alle oben." Die Nachricht trifft den Hip-Hop-Star überraschend. "So schnell kann sich alles im Leben ändern", stellt er fest.

In seinem Beitrag erinnert sich Olexesh auch an besonders bedeutsame Momente mit seinem Großvater. Er erwähnt, dass Valeri neben seiner Großmutter in der Dokumentation "Makadam" zu seinem gleichnamigen Album zu sehen war. Darin besuchte er die beiden, die er "Babuschka" und "Deduschka" nannte, in ihrer Wohnung und sprach mit ihnen über seine Musik. Außerdem erzählte er davon, dass er einst ein Schwert, das sein Opa ihm übergeben hatte, verkaufen musste, da er Geldsorgen hatte.

Vor einigen Jahren machte Olexesh aufgrund seines Liebeslebens Schlagzeilen. Damals erzählte er im Interview mit "Deutschrap ideal", dass er einst eine Freundin hatte, die aufgrund des Videospiels "Grand Theft Auto" mit ihm Schluss gemacht hatte. "Da kann man ja in solche Kabinen hineingehen und 'ne Chaya tanzt vor dir. Meine Freundin kommt rein ins Zimmer, sieht das und macht Schluss. Die zieht ab", erinnerte er sich.

Instagram / olexesh Olexesh (r.) mit seinem Großvater Valeri

Instagram / olexesh Olexesh, Rapper

Instagram / olexesh Olexesh, Rapper

