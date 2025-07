Bei "Princess Charming" resümiert Nessi Trennung von Ina

Vanessa Borck, besser bekannt als Nessiontour (28), sprach in der ersten Folge der neuen Princess Charming-Staffel offen über die Trennung von ihrer langjährigen Partnerin Ina (29). Die beiden Frauen, die sich als Coupleontour einen Namen auf Social Media gemacht hatten, waren acht Jahre lang ein Paar, heirateten und begrüßten eine gemeinsame Tochter namens Livi. Doch kurz vor der Geburt ihrer Tochter ereilte das Paar ein harter Schicksalsschlag: Ina erlitt einen schweren Schlaganfall und lag im Koma, als Nessi ihre Tochter zur Welt brachte. Trotz der gemeinsamen Bewältigung dieser schwierigen Zeit trennten sie sich später.

In der Show ließ Nessi die gemeinsame Zeit voller Höhen und Tiefen Revue passieren und schilderte ehrlich die Gründe für das Ende ihrer Beziehung. "Der Schlaganfall hat uns noch mehr als Team zusammengeschweißt, aber auf einer freundschaftlichen Ebene", erklärte sie und fügte hinzu: "Wir haben gemerkt, wie stark wir sind, aber die Persönlichkeiten und Ziele sind immer weiter auseinandergegangen." Letztendlich sei ihnen bewusst geworden, dass sie einfach nicht mehr zusammenpassten.

Nessi betonte jedoch, wie sehr sie die Liebe, die sie in ihrer Ehe erfahren durfte, schätzt: "In meiner Ehe habe ich gemerkt, wie es ist, zu lieben und geliebt zu werden." Als diesjährige Princess hofft die Content Creatorin deshalb, zwischen den 18 Single-Damen erneut ihr Liebesglück zu finden. "Ich würde das Gefühl sehr gerne nochmal erleben, weil Liebe was ganz Schönes ist", erklärte die 28-Jährige hoffnungsvoll.

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025