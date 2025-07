Nicht Aquaman: So hätte Trisha Paytas ihr Baby fast genannt

Trisha Paytas (37) hat kürzlich ihr drittes Kind, einen Sohn namens Aquaman Moses Paytas-Hacmon, zur Welt gebracht. Die YouTuberin, bekannt für ihre ausgefallene Art, verriet in einer neuen Episode ihres "Just Trish"-Podcasts, dass der Name ihres Kindes beinahe ein anderer gewesen wäre. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Moses Hacmon, der eine besondere Vorliebe für Wasser hegt, hatte sie zuvor den Favoriten "Water Snake" im Blick. Der Name bezieht sich auf ein Gedicht, das Moses geschrieben hat und das von ihrer gemeinsamen Bewunderung für Wasser inspiriert ist.

Trisha erklärte, dass sie den Namen "Water Snake" aus mehreren Gründen in Erwägung gezogen hatte. "Es ist das Jahr der Schlange, Moses ist eine Schlange", führte sie aus und ergänzte, dass Wasser eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielt. Die Verbindung zum Element Wasser ist nicht nur für Moses, der als Künstler und Philosoph eine tiefe Begeisterung dafür hegt, sondern auch für Trisha selbst von Bedeutung. Trotz ihrer Begeisterung für den ungewöhnlichen Namen entschieden sie sich am Ende doch für "Aquaman" – einen Namen, der Trishas Vorliebe für außergewöhnliche Namenswahlen unterstreicht.

Nach der Verkündung des neuen Namens reagierten Fans auf YouTube mit einer Mischung aus Schock und Begeisterung. "Ich weiß, dass Trisha schon ein paar ziemlich abgefahrene Namen hat, aber Aquaman hat mich echt schockiert – darauf war ich nicht vorbereitet. Aber okay, slay, Diva!", staunte ein User. Andere zeigten sich eher amüsiert und stellten sich vor, wie es wohl für Aquaman sein könnte, später im Alltag mit diesem Namen umzugehen. "Stell dir vor, er wird erwachsen und arbeitet in einem Bürojob. 'Hallo, mein Name ist Aquaman'", witzelte ein Fan.

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und ihr Sohn Aquaman Moses, Juli 2025

Instagram / trishapaytas Moses Hacmon und Trisha Paytas mit ihren Kids, Juli 2025

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und ihr Sohn Aquaman, Juli 2025