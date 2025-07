Schwer verliebt: Heidi Klums Sohn Henry zeigt seine Freundin

Henry Samuel (19), der älteste Sohn von Heidi Klum (52) und ihrem Ex-Mann Seal (62), lässt seine Follower auf Instagram an seinem Liebesglück teilhaben. Der 19-Jährige teilte ein intimes Foto von sich und seiner Freundin Kayla, aufgenommen vom Starfotografen Rankin. Auf dem Bild sind die beiden Stirn an Stirn zu sehen, gekleidet in weiten, rosafarbenen Hemden. Die innige Pose strahlt Ruhe und Vertrautheit aus, was durch den neutralen Hintergrund betont wird. Mit den Worten "My first, my last, my everything" ergänzt Henry das Foto und rührt damit nicht nur seine Follower, sondern auch seine Mutter, die das Foto mit "wunderschöne Liebesgeschichte" kommentierte.

Henry und Kayla sind seit über einem Jahr ein Paar und feiern ihre Liebe gern öffentlich. Bereits zum Valentinstag hatte das Nachwuchsmodel ein romantisches Foto mit seiner Partnerin gepostet. Besonders zu seinem 19. Geburtstag im September vergangenen Jahres wurde klar, wie ernst es zwischen den beiden ist. Damals waren Fotos zu sehen, die die beiden ausgelassen und fröhlich zeigten. Auch Mama Heidi hat Kayla bereits ins Herz geschlossen, was die gemeinsame Feier unterstrich.

Henry scheint gerade erst richtig durchzustarten. Vor einigen Monaten gab er sein Debüt auf der Pariser Fashion Week, wo er in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter trat. Neben seinen Ambitionen in der Modewelt träumt er davon, eines Tages in Paris zu leben – eine Vision, die er gemeinsam mit Kayla teilt. Die beiden zeigen sich immer wieder begeistert von der französischen Hauptstadt, und Henry schwärmte bei einem früheren Besuch offen von der Idee, dort eine Zukunft zu planen. Auch Kayla scheint von der Idee fasziniert, was ihre Verbundenheit und ihre gemeinsamen Träume nur unterstreicht.

Getty Images Heidi Klum und Sohn Henry bei den AMAs 2025

Getty Images Henry Samuel im Januar auf der Pariser Fashion Week 2025

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Söhnen Henry und Johan

