Michael Ballacks Freundin Sophia postet seltenes Pärchenfoto

Michael Ballack (48) und Sophia Schneiderhan verbringen einen Teil ihres Sommers in diesem Jahr in Südfrankreich. Dabei genießen der Ex-Fußballer und seine Freundin besonders die Zeit auf dem Wasser. Ein Foto, das die Influencerin in ihrer Instagram-Story teilt, zeigt sie bei einem sportlichen Abenteuer. Auf dem Schnappschuss fahren sie zwei Jetskis vor der Küste. Während die Beauty lässig auf ihrem Gefährt steht, sitzt Michael entspannt im Hintergrund. Zu dem Bild schrieb sie: "My Ride or Die" und betont damit ihre besondere Verbindung.

Für die Fans des Paares ist dieser Einblick etwas Besonderes. Solche öffentlichen Liebesbekundungen sind von Sophia eher selten. Dass sie sich jetzt dazu entschieden hat, liegt möglicherweise daran, dass es einen besonderen Anlass gab. In einer weiteren Story teilte sie nämlich den Post einer Freundin, die andeutete, dass Sophia wohl ihren Geburtstag feiert. Neben der malerischen Kulisse der Côte d'Azur dürfte auch die Gesellschaft ihres Partners den Urlaub für Sophia wohl so besonders machen.

Da Michael und Sophia ihre Beziehung nur selten zur Schau stellen, ziehen sie bei offiziellen Anlässen die Blicke auf sich. Zuletzt bezauberten sie mit einer glamourösen Erscheinung bei der amfAR-Gala im Mai, wo sie im eleganten Abendlook perfekt harmonierten. Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft zeigte sich in einem schicken schwarzen Anzug mit Fliege, während seine Partnerin ein gleichfarbiges, schulterfreies Kleid zum Besten gab.

Getty Images Michael Ballack und Sophia Schneiderhan, Mai 2025

Instagram / sophia.schneiderhan Michael Ballack und Sophia Schneiderhan, Juli 2025

Getty Images Sophia Schneiderhan und Michael Ballack im Mai 2025

