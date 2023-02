Irrer Grund: Darum trennte sich Olexesh' Freundin von ihm

Da ist Olexesh (34) aber aus den Latschen gekippt! Der in Kiew geborene Rapper gehört zu den ganz Großen in der Branche. 2014 veröffentlichte er sein erstes Studioalbum. Inzwischen arbeiteten jede Menge namhafte Rapper mit dem gebürtigen Ukrainer zusammen. Der Musiker verpackt jede Menge Themen in seine Songtexte, ansonsten geht er nicht unbedingt mit seinem Privatleben hausieren. Jetzt teilte Olexesh jedoch eine verblüffende Story über eine Ex-Freundin!

Im Gespräch bei "Deutschrap ideal" mit seinen Kumpels, dem Rap-Duo Celo & Abdi, erzählte Olexesh, aus welchem Grund sich einst eine Freundin von ihm trennte. Er spielte das Videospiel "Grand Theft Auto" (GTA), in der der Protagonist zumeist kriminelle Aufträge annimmt. In dem Spiel kann der Protagonist unter anderem auch Stripclubs besuchen. "Da kann man ja in solche Kabinen hineingehen und 'ne Chaya tanzt vor dir. Meine Freundin kommt rein ins Zimmer, sieht das und macht Schluss. Die zieht ab", erinnerte sich Olexesh.

Nach dieser Reaktion habe er "an nichts mehr geglaubt". Celo & Abdi hakten noch mal nach, ob die Geschichte wirklich wahr sein – daran bestehe kein Zweifel, beteuerte Olexesh. Er erklärte jedoch, dass die Beziehung schon eine Weile her sei.

