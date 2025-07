Sperrbildschirm: Taylor Swift entfacht Verlobungsgerüchte

Taylor Swift (35) sorgt erneut für Aufregung bei ihren Fans, nachdem auf dem Instagram-Account von Travis Kelce (35) ein vermeintlich unscheinbarer Hinweis aufgetaucht ist. Der NFL-Spieler postete am Donnerstag eine Reihe von Fotos von sich und Taylor, die ihre gemeinsamen Erlebnisse dokumentieren. Dabei fiel ein bestimmtes Detail den Fans besonders ins Auge: Auf Travis' Handy-Sperrbildschirm, der in einem der Bilder zu sehen war, schien Taylor ihre Hand mit einem Ring am Finger in die Kamera zu halten. Sofort begannen Spekulationen, ob Travis der Sängerin einen Antrag gemacht habe. "Hält sie ihren Ring in die Kamera? Ist das ein Verlobungsfoto?", fragte ein aufgeregter Fan online.

Dabei ist dies nicht das erste Mal, dass die Beziehung der beiden zu Spekulationen führt. Vor wenigen Wochen befeuerte bereits eine Einladung zu einer Hochzeit diese Gerüchte, da die Einladung an "Taylor und Travis Kelce" adressiert war. Auch ein Hochzeitsgast deutete laut Daily Mail "mehr" an, als er erklärte, dass Taylor und Travis bereits einen "besonderen Schritt" gegangen sein könnten. Gleichzeitig argumentieren andere Fans, dass die Namenswahl auf der Einladung lediglich ästhetischen Zwecken diene. Die Fans analysieren jedes Detail, einschließlich eines Pullovers, den Travis auf einem der gezeigten Fotos trug und der sie an einen früheren gemeinsamen Trip nach Italien erinnerte.

Die beiden Stars, die nun schon zwei Jahre zusammen sind, teilen trotz ihres prominenten Status nur selten Einblicke in ihre Beziehung. Fans verspüren daher jedes Mal große Freude, wenn neue Postings erscheinen. Bereits kürzlich hatte Travis eine Serie von Fotos veröffentlicht, die ihn und Taylor bei diversen Freizeitaktivitäten zeigten – von Bootsausflügen bis hin zu verschneiten Eskapaden. Die Sängerin selbst ist bekannt für ihre Vorliebe, private Ereignisse nur sparsam zu teilen, und belässt es oft bei Andeutungen. Ob an den neuen Verlobungsgerüchten etwas dran ist, bleibt vorerst unklar, aber die Fans verfolgen die Entwicklungen mit größter Spannung.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift, 2025

Instagram / killatrav Travis Kelce und Taylor Swift, Juli 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas