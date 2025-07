Fans verkaufen Konfetti von Ozzy Osbournes letztem Auftritt

Ozzy Osbourne (✝76), der legendäre Sänger und Frontmann von Black Sabbath, ist am Dienstagmorgen im Alter von 76 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht und erklärte, er sei friedlich im Kreis seiner Liebsten in seinem Zuhause eingeschlafen. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte Ozzy gemeinsam mit Black Sabbath in seiner Heimatstadt Birmingham im Villa Park sein letztes Konzert gegeben. Fans nahmen bei diesem Auftritt als Abschiedsgeschenk Konfetti vom Event mit – das nun zu horrenden Preisen im Netz verkauft wird.

Die Abschiedsparty, die angesichts Ozzys gesundheitlicher Probleme als sein letzter großer Auftritt galt, wurde von den Fans gefeiert. Umso größer war die Erschütterung über die Nachricht seines Todes. Während die Familie um Privatsphäre bittet, scheint es manchen dennoch vor allem um Profit aus dieser Tragödie zu gehen. Einzelne Verkäufer bieten laut Mirror Teile des Konfettis aus dem Villa Park für bis zu 208 Pfund an – teils als Schlüsselanhänger oder gerahmte Erinnerungsstücke. Im Netz sorgt das für geteilte Meinungen: Viele empfinden die Preise als pietätlos.

Ozzy, der trotz gesundheitlicher Rückschläge lange als unverwüstlich galt, war nicht nur ein gefeierter Musiker, sondern auch ein liebevoller Familienvater. Besonders seine Frau Sharon Osbourne (72), die er einst als seine "Seelenverwandte" bezeichnete, trauert tief um den Verlust. "Am Ende des Tages liebe ich sie mehr als alles andere auf der Welt", erklärte Ozzy zuvor laut Mirror. Freunde der Familie sorgen sich um Sharon und möchten Ozzy Gerüchten zufolge auf dem Familienanwesen beisetzen. Neben einer privaten Beisetzung soll wohl auch eine große, öffentlich zugängliche Gedenkfeier in Ozzys Heimatstadt Birmingham geplant sein.

Getty Images Ozzy Osbourne bei der Rock & Roll Hall of Fame Einführungszeremonie 2024 in Cleveland

Getty Images Ozzy Osbourne, Oktober 2024

