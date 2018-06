Bricht Vanessa Mai (26) jetzt zu neuen Ufern auf? Neben Branchengröße Helene Fischer (33) ist Vanessa der Star am deutschen Schlagerhimmel. Mit Songs wie "Wolke 7" und "Ich sterb für dich" hat sie in den vergangenen vier Jahren echte Erfolge gefeiert. Obwohl sie in der Schlagerwelt bei ihren Fans super ankommt, scheint sie jetzt auch mal Lust auf was Neues zu haben. Auf die Anfrage von Hip-Hopper Olexesh, ob Vanessa nicht mal Lust auf eine Kooperation hätte, antwortet sie auf ihrem Instagram-Profil: "Ich finde die Idee richtig krass, weil ich nehme mein Album gerade auf und möchte sowieso mit diesem scheiß Schubladendenken aufräumen. Ich habe Mega-Bock drauf, komm doch einfach im Studio vorbei und wir gucken einfach, was geht." Gesagt, getan!



