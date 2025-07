"Kluminator": Heidi Klum verkauft Smoothies für 16 Euro

Heidi Klum (52) startet ein neues Geschäftsvorhaben. Bei der amerikanischen Luxus-Supermarktkette Erewhon kann man nun ihren eigenen Smoothie erwerben. Das grün-weiße Getränk kostet dort 19 Dollar – umgerechnet 16 Euro – und trägt den Namen "The Kluminator". Unter den Zutaten finden sich Kokosmilch, Matcha und ein spezieller Kiwi-Saft, dem besondere Kräfte zugeschrieben werden. In einem Instagram-Video, das die Modelmama teilte, war zu lesen, dass ihr Gemisch dadurch ein "bio-zertifiziertes Herz-Chakra-Getränk" sei. Der "Kluminator" soll also nicht nur gesund sein, sondern auch für emotionale Ausgeglichenheit sorgen.

Im Netz haben sich schon einige Fans dabei gefilmt, wie sie den "Kluminator" kosten. Candy Crash (32) teilte ein Video, in dem sie das Getränk probierte und feststellte: "Das ist richtig lecker!" Auch Leni Klums (21) Freundinnen unterstützen das neue Vorhaben. "Die Mutter unserer besten Freundin hat ihren eigenen Erewhon-Smoothie", erklärten sie in einem Clip, in dem sie mit einem Kissen, auf das Lenis Gesicht gedruckt war, zu dem Supermarkt spaziert sind. Auch bei ihnen war die Begeisterung über die Mixtur groß.

Seit seiner Gründung in den 1960er-Jahren hat sich Erewhon von einem Biomarkt zu einem Lifestyle-Hotspot entwickelt. Auch andere Prominente wie Hailey Bieber (28) oder Gisele Bündchen (45) haben in der Vergangenheit eigene Smoothies mit dem Unternehmen auf den Markt gebracht. Das Getränk der Ehefrau von Justin Bieber (31) ist sogar noch teurer als Heidis: Ihr "Strawberry Glaze Skin Smoothie" kostet umgerechnet 17 Euro.

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Smoothie, Juli 2025

Instagram / thecandycrash Candy Crash, Juli 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber zeigt ihren Babybauch