Brad Pitt freut sich über neue Liebe von Ex Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (56) hat die Liebe wiedergefunden: Die beliebte Friends-Darstellerin wurde über das 4th-of-July-Wochenende in Begleitung ihres neuen Partners Jim Curtis gesichtet. Sie verbrachte den Tag mit dem Hypnose- und Wellness-Coach, dazu ihren engen Freunden Jason Bateman (56) und Amanda Anka. Seit ihrer Scheidung von Justin Theroux (53) im Jahr 2018 war die Schauspielerin nicht mehr öffentlich in einer Beziehung gewesen. Nun scheint sie mit Jim ihr Glück gefunden zu haben, der sie ganz offensichtlich glücklich macht.

Brad Pitt (61), Jennifers Ex-Mann und früherer Freund, soll laut Freunden über die Neuigkeiten sehr erfreut sein. "Brad könnte nicht glücklicher darüber sein, dass Jennifer jemanden gefunden hat, der anscheinend perfekt zu ihr passt", so ein Insider gegenüber Daily Mail. Die beiden Hollywood-Stars galten vor rund 20 Jahren als eines der Top-Traumpaare und waren fünf Jahre verheiratet, bevor sie sich 2005 trennten. Heute ist auch Brad wieder vergeben. Er ist in einer Beziehung mit Ines de Ramon (32), einer Schmuckdesignerin und Gesundheitscoach. Aus seiner turbulenten Ehe mit Angelina Jolie (50) trägt er jedoch weiterhin einige Rechtsstreitigkeiten und familiäre Folgen mit sich.

Jennifer hat sich bislang meist bedeckt gehalten, wenn es um Details ihres Liebeslebens ging. In einem früheren Interview mit Closer gab sie an, sich auf den Moment konzentrieren zu wollen, ohne gezielt nach einer Beziehung zu suchen: "Wenn es organisch passiert, ist das großartig." Mit Jim ist nun offenbar jemand einfühlsam und unterstützend an ihrer Seite. Jim beschreibt sich selbst als "Wellness-Pionier und Autor", der in der Vergangenheit mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Zusammen scheinen die beiden nun nicht nur beruflich, sondern auch privat im Einklang zu sein – ein glückliches Ende für die einst so unabhängig wirkende Jennifer, die Wert darauf legt, ihre Liebe so weit wie möglich aus dem Rampenlicht zu halten.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Brad Pitt und Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards 2004

Instagram / jimcurtis1 Hypnotiseur Jim Curtis, Mai 2025