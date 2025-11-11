"Love Island"-Männerauswahl enttäuschte Jennifer Iglesias

Jennifer Iglesias (27), bekannt aus der aktuellen Promi-Staffel von Love Island, machte nun ihrer Enttäuschung über den diesjährigen Cast Luft. Vor allem die Auswahl der männlichen Kandidaten ließ für sie zu wünschen übrig. Auf Instagram erklärte sie offen: "Ich hab ein bisschen mehr erwartet bei 'Love Island', das sag ich euch ganz ehrlich." Nach knapp einer Woche musste sie die Show verlassen, nachdem Laura Maria Lettgen (30) sich in der Paarungszeremonie für Nam – Jennifers damaligen Couple-Partner – entschieden hatte. Zudem kündigte Jennifer an, nach Ende der Staffel ein ausführliches Statement abzugeben.

Auch die Männer, die nach ihrem Auszug in die Villa kamen, konnten Jennifer nicht überzeugen. "Das wäre alles nicht so mein Type gewesen. Das war einfach nicht meine Staffel, das hat nicht so gematcht mit mir," resümierte sie ihre Zeit bei Love Island VIP. Für Jennifer war das Dating-Format also nicht der Ort, an dem sie ihr großes Liebesglück fand. Umso spannender bleibt, welche Einblicke sie in ihrem angekündigten Statement noch geben wird. Da sie regelmäßig den direkten Austausch mit ihren Followern sucht, dürfte ihre Reaktion nach dem Finale für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Schon zuvor äußerte sich die Reality-Darstellerin zu ihrem plötzlichen Auszug. Jennifer hatte sich in der Villa auf Kandidat Nam eingelassen – den sie sich zuvor sogar in den Cast gewünscht hatte. Doch als Laura als "Granate" in die Show kam, entschied sie sich prompt für Nam und nahm Jennifer damit ihren Partner weg. Ohne Couple war für Jennifer das Abenteuer "Love Island" beendet. In einem exklusiven Interview mit Promiflash vermutete sie eine klare Strategie hinter Lauras Entscheidung: "Für mich war sofort klar, dass es nicht um echte Gefühle ging, sondern um ihre Show", erklärte sie. Jetzt warten die Fans gespannt, welche Details Jennifer noch preisgeben wird – und natürlich, wer am Ende die Show gewinnt.

Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

Laura Maria Lettgen und Jennifer Iglesias bei "Love Island VIP" 2025

Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

