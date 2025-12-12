Mit ihr sieht sich Jennifer Iglesias bei "Die Abrechnung"

Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (27) sorgt mit ihrer klaren Meinung zur neuen Show Die Abrechnung - Der Promi-Showdown für Aufsehen. Im Interview mit Promiflash wurde die 27-Jährige gefragt, ob sie sich eine Teilnahme an der Sendung mit Hati Suarez vorstellen könne – doch ihre Antwort fiel überraschend deutlich aus: "Oh Gott. Boah, ich hätte nicht so Bock." Jennifer fügte hinzu, dass es durchaus andere Personen gebe, mit denen sie sich in diesem Show-Format eher vorstellen könnte, ihre Differenzen vor der Kamera auszutragen.

Ihre Liste von Streitpartnerinnen ist dabei nicht gerade kurz. Ohne Umschweife nannte Jennifer Namen wie Sandra Sicora (33), Nadja Großmann, Laura Blond (30) und Linda Braunberger (25), mit denen sie offenbar so einige Konflikte verbindet. "Also, eine Sandra Sicora kann ich ja auch nicht ausstehen", erklärte der Reality-Star und hinterließ damit keinen Zweifel daran, dass auch ihre Bekanntschaften in der Promiwelt alles andere als konfliktfrei verlaufen. Zu den genauen Hintergründen der Zoff-Geschichten der genannten Personen äußerte sie sich allerdings nicht weiter.

Jennifer ist durch ihre Auftritte in diversen Reality-Formaten bekannt und polarisiert mit ihrer offenen und direkten Art. Dass sie unter ihren Kolleginnen nicht unbedingt als Everybody's Darling gilt, ist für ihre Fans kein Geheimnis. Es ist nicht das erste Mal, dass die TV-Persönlichkeit öffentlich über zerstrittene Beziehungen spricht und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Für viele ist gerade diese Ehrlichkeit ihre große Stärke, auch wenn sie damit bei ihren Mitstreiterinnen nicht immer auf Begeisterung stößt. Wie es um eine mögliche Teilnahme an "Die Abrechnung" steht, bleibt jedoch vorerst offen.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Jennifer Iglesias

Imago Sandra Sicora, September 2025

RTL Jennifer Iglesias bei "Prominent getrennt" 2025