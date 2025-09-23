Jenny vermutet: Laura Blond crashte ihr Couple für Sendezeit

Bei Love Island VIP sorgte Laura Maria Lettgen für mächtig Wirbel. Als neu eingezogene Granate hatte sie bei der Paarungszeremonie freie Wahl – und ihre Entscheidung fiel auf Nam, der zuvor mit Jennifer Iglesias (27) vercoupelt war. Für die Prominent getrennt-Bekanntheit hat das drastische Konsequenzen: Sie steht nun ohne Couple da und könnte die Villa daher möglicherweise bald verlassen. Wie sie jetzt in einem exklusiven Interview mit Promiflash verrät, vermutet Jenny eine klare Strategie hinter Lauras Handeln. "Damit haben sich meine Befürchtungen bestätigt. Für mich war sofort klar, dass es nicht um echte Gefühle ging, sondern um ihre Show", wirft sie ihrer Mitstreiterin vor.

Die Entscheidung der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin sei in Jennys Augen nicht authentisch, da sie zuvor Interesse an zwei anderen Kandidaten zeigte: Sie führte intensivere Gespräche mit Filip Pavlovic (31), den sie nach der Kuss-Challenge sogar für ihr Einzeldate auswählte, und machte gleichzeitig Umut Tekin (28) Avancen. "Nam hingegen ist vom Charakter und seinen Werten her das komplette Gegenteil von ihr, das passt einfach nicht zusammen", betont die einstige Love Island-Gewinnerin und fügt hinzu: "Deshalb wirkt ihre Entscheidung für mich rein strategisch: Sie wollte bewusst die Person wählen, mit der ich vercoupelt war, um für Schlagzeilen zu sorgen."

Wie sich die Fehde zwischen den zwei Kandidatinnen weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Jenny war bereits vor der Show kein großer Fan der Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit, weshalb sie alles andere als begeistert war, als sie in der Show auftauchte. "Zwischen uns gibt es viele Spannungen", verriet die 27-Jährige gegenüber Promiflash. Ihrer Meinung nach handle Laura nie ohne Hintergedanken – und nutze "jede Gelegenheit", um Jenny jemanden wegzuschnappen. "Für sie wäre das eine persönliche Genugtuung und gleichzeitig guter Stoff für Aufmerksamkeit", zeigte sie sich überzeugt.

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTLZWEI Laura Maria Lettgen und Jennifer Iglesias bei "Love Island VIP" 2025