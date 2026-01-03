Enthüllt: Marc-Robin sollte bei "Love Island VIP" einziehen

Marc-Robin Wenz hätte eigentlich in der neuesten Staffel von Love Island VIP mitgemacht. Wie der Reality-TV-Star jetzt auf Instagram in einer Fragerunde verriet, war seine Teilnahme an der zweiten Staffel bereits fest eingeplant. Der Vertrag mit dem Sender war unterschrieben, und alles schien bereit. Doch kurz vor seiner Abreise kam die überraschende Absage: Ein anderes Format, für das der ehemalige Temptation Island-Kandidat eine zeitliche Exklusivität hatte, verhinderte seinen Einzug in die Liebesvilla. "Man hat versucht, sich intern einig zu werden, aber es wurde nichts bis kurz vor knapp. Dann hieß es ein paar Tage vor Abflug, dass ich doch nicht hin kann", erklärte er seinen Followern.

Letztlich musste ein Ersatzkandidat für ihn einspringen, was Marc-Robin jedoch gelassen sieht. Es sei zwar eine unerwartete Wende gewesen, er sei aber "ganz froh drum, dass es so lief". In der Fragerunde sprach er außerdem offen über seine Erfahrungen in der Welt des Reality-TVs, die nicht immer nur positiv sind. Er gab zu, dass manche seiner bisherigen Auftritte ihm im Nachhinein leidtäten. "Es passiert schnell mal was Dummes", so der Realitystar. Dies liege vor allem daran, dass man während der Dreharbeiten oft unter einem gewissen "Ausnahmezustand" stehe.

Fans müssen trotz der geplatzten "Love Island VIP"-Teilnahme nicht auf Marc-Robin im TV verzichten. Parallel zu Forsthaus Rampensau Germany, wo er derzeit mit Henna als Team für Aufsehen sorgt, hat der Publikumsliebling laut eigenen Aussagen bereits an einer weiteren Show teilgenommen. Im Gespräch mit Promiflash verriet er: "Ich habe ja noch eins abgedreht, abgesehen vom Forsthaus, was aber erst nächstes Jahr rauskommt. Für nächstes Jahr schaut man dann." Um welches Format es sich genau handelte, ließ der Realitystar damals jedoch offen.

IMAGO / BOBO Marc-Robin Wenz, Realitystar

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

Joyn Marc-Robin Wenz und Henna Urrehmann, Kandidaten "Forsthaus Rampensau Germany" Staffel 3

