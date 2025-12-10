Josh Stanley meinte es sehr ernst mit Stella Stegmann

Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) haben in der zweiten Staffel der Show Love Island VIP die Herzen der Zuschauer erobert und sich den Sieg gesichert. Doch nach dem Abenteuer auf der Liebesinsel folgte Ernüchterung: Die beiden Realitystars wurden kein Paar. Im Gespräch mit Promiflash betonte Josh, wie ernst es ihm mit Stella war: "Von meiner Seite aus war es sehr ernst. 100 Prozent." Er sei sich sicher, dass auch Stella ehrliche Absichten hatte. Dennoch merkten sie schnell, dass es außerhalb der Show nicht passte.

Im Interview erklärte der Musiker weiter, dass sie gemeinsam zu der Entscheidung gekommen seien, ihre Verbindung nicht weiterzuführen. "Wir haben uns beide Mühe gegeben, aber manchmal ist es so, dass es nicht passt. Wir waren im Bett zusammen, wir haben miteinander gesprochen und dann haben wir gesagt, das läuft nicht so, wie es soll", berichtete Josh. Er bedauere dies sehr, da die Zeit in der Villa für ihn besonders war: "Schade, weil was wir da drin hatten, war wirklich nice, das hätte ich mir gewünscht, auch draußen mit jemandem zu haben."

Josh ist als Reality-TV-Gesicht und Musiker bekannt, Stella hat sich neben TV-Auftritten auch als Model einen Namen gemacht. In der Show traten beide als Team souverän auf, harmonierten vor der Kamera und sicherten sich so den Sieg. Abseits der Scheinwerfer setzen die zwei nun auf Fairness und klare Worte statt Drama. Beiden scheint Respekt nach der intensiven gemeinsamen Zeit besonders wichtig zu sein.

Anzeige Anzeige

RTL ZWEI Collage: "Love Island VIP"-Kandidaten Josh Stanley und Stella Stegmann, 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025