Josh Stanley wird seit Datingshows viel öfter erkannt

Josh Stanley (30) hat es geahnt, jetzt spürt er es täglich: Seit seinen Auftritten in den Datingshows Are You The One? und Love Island VIP wird der Reality-TV-Star und Musiker deutlich häufiger auf offener Straße erkannt. Im Gespräch mit Promiflash erzählt der gebürtige Entertainer, wie sich sein Alltag seit der Ausstrahlung verändert hat – und wann ihn die Fans am hartnäckigsten ansprechen. "Ich war nicht in Deutschland, als 'Are You The One?' ausgestrahlt wurde. Also, ich habe nicht bemerkt, wie erfolgreich das war, weil der erste Tag, an dem ich hergekommen bin, haben mich die Leute erkannt", sagt Josh. Besonders verblüfft habe ihn, dass Passanten plötzlich seinen Song "Cigarette" mitsingen: "Die Leute waren auf der Straße und haben meine Musik gesungen, mein 'Cigarette'-Song, das war verrückt", so Josh.

Mit dem Schub durch die beiden Formate sei die Aufmerksamkeit nun ständig spürbar, schildert der Reality-Star weiter. "Jetzt ist es ein bisschen mehr", fasst er die neue Normalität zusammen und beschreibt, wie Fans ihn vor allem in unglamourösen Momenten um Fotos bitten: "Man erkennt mich immer, wenn ich kacke aussehe, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich vom Sport zurückkomme und dann fragen die Leute nach Bildern. Warum machen sie das nicht, wenn ich gut aussehe?", witzelt er im Interview. Während "Are You The One?" für ihn quasi aus der Ferne einschlug, brachte "Love Island VIP" die geballte Präsenz: Nach der Rückkehr habe er die Resonanz unmittelbar am Flughafen, im Supermarkt und vor Studios gespürt. Sein Track kursiert parallel in Clips und Stories, was die Brücke zwischen TV-Publikum und seiner Musik noch kürzer macht.

Privat genießt der Musiker die Nähe zu seinen Unterstützern, bleibt aber gern bodenständig. Josh spricht offen darüber, dass er im Alltag auf bequeme Hoodies, Cap und Trainingsklamotten setzt und sich nach langen Studio-Sessions gern eine ruhige Minute gönnt. Freundinnen und Freunde aus seinem Umfeld begleiten ihn oft zu Terminen, wenn der Kalender eng getaktet ist. Seit seinem Sieg bei "Love Island VIP" teilt er viele kleine Momente aus dem Alltag, zeigt gemeinsame Erlebnisse mit Show-Kolleginnen und -Kollegen und meldet sich zwischendurch mit kurzen Musik-Snippets. Wenn er über Ziele abseits der Kameras spricht, fällt häufig die Musik – da tüftelt der Reality-Star an Hooks, probiert Melodien aus und feilt an Textzeilen, die er später live testen will.

IMAGO / Panama Pictures Josh Stanley, September 2025

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidat Josh

Privat TV-Star Josh Stanley, Monaco 2025.