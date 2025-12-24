Jenny Iglesias hegt eine tiefe Abneigung gegen Weihnachten

Weihnachtsstimmung? Für Jennifer Iglesias (27) wohl ein absolutes Fremdwort! Während überall Lichterketten aufgehängt werden und in den Innenstädten der Geschenkestress ausbricht, macht die Reality-TV-Bekanntheit unmissverständlich klar, dass sie mit all dem nichts anfangen kann. "Ich hasse Weihnachten tatsächlich. Ich mag es auch nicht, zu dekorieren", betont sie im Gespräch mit Promiflash und fügt hinzu: "Ich weiß, die Leute würden sagen: 'Wie geht das?' Aber ich sehe das alles eher so ein bisschen als Marketing-Ding."

Für die ehemalige Love Island-Gewinnerin ist Weihnachten längst kein romantisches Ritual mehr, sondern eine kalkulierte Show. Im Kern gehe es, ihrer Meinung nach, um Verkäufe, Rabatte und volle Kassen. "Die Leute wollen einfach nur gut Geld bekommen. Dieses typische 'Jeder muss Geschenke kaufen'", fasst Jenny zusammen – ein Gruppendruck, den sie ablehnt. Stattdessen plädiert sie für kleine Gesten abseits des Kalenderdiktats: "Man kann den Leuten auch so mal eine Freude machen. Dafür muss ich nicht auf Weihnachten warten."

Jenny sprach mit Promiflash allerdings nicht nur über ihre Abneigung gegen Weihnachten, sondern auch über ihre TV-Zukunft. Nach ihren Auftritten bei Prominent getrennt und Love Island VIP dieses Jahr könnte sie sich gut weitere Formate vorstellen – einige hat sie bereits im Blick. "Zum Dschungel würde ich nicht nein sagen, aber es ist nicht mein Traumformat", stellte sie klar. Vielmehr schwärmt sie für die Sendung Beauty & the Nerd. "Ich liebe einfach die Nerds. Ich liebe ja auch Mangas", erklärte sie überzeugt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Jennifer Iglesias, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Jennifer Iglesias, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin