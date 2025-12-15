Josh Stanley konnte "Love Island"-Sieg kaum geheim halten

Josh Stanley (29) und Stella Stegmann (28) haben sich in die Herzen der Zuschauer gespielt und die zweite Staffel von Love Island VIP gewonnen. Im großen Finale wurde das Couple zum Sieger gekürt – eine Überraschung, mit der der Reality-TV-Star selbst nicht gerechnet hatte. Besonders herausfordernd war es für Josh, den Erfolg geheimzuhalten, wie er im Interview mit Promiflash einräumte. "Ich weiß das seit ein paar Monaten schon. Es ist schon schwer, so ein Geheimnis zu bewahren", erklärte der Musiker. Dennoch ist die Freude über die gemeinsame Errungenschaft mit Stella groß: "Wir haben zusammen gewonnen. Wir haben Glück gehabt."

Dass Josh und Stella als Sieger aus der Show hervorgehen, war für die beiden nicht selbstverständlich. Die Konkurrenz war groß, und bis zuletzt blieb unklar, welches der Couples tatsächlich die meisten Herzen erobert hatte. Josh betonte, wie überraschend der Sieg für ihn war: "Ich dachte nicht, dass wir gewinnen würden, aber wir haben gewonnen." Wochenlang mussten die beiden den Triumph für sich behalten, was sich laut Josh oftmals als harte Geduldsprobe erwies. Schließlich sei es nicht leicht, eine solche Nachricht unter Verschluss zu halten, gerade wenn Freunde und Familie neugierig nachfragten.

Für die Fans von "Love Island VIP" war dies sicherlich das Highlight einer spannenden Staffel. Bereits vor der finalen Episode hatten sich Gerüchte um potenzielle Gewinnerpaare verdichtet, und einige spekulierten, dass Josh und Stella gute Chancen haben könnten. Mit dem Sieg dürfte ihre Fanbase weiterwachsen, denn die Zuschauer liebten ihre Dynamik innerhalb der Show. Josh, der als Musiker schon vor "Love Island VIP" bekannt war, hat durch seinen Sieg vielleicht sogar neue Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich dazugewonnen. Stella und er scheinen mit ihrer authentischen Art aber definitiv das perfekte Rezept für den Erfolg gefunden zu haben.

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

