Das hat Josh Stanley mit "Love Island VIP"-Preisgeld gemacht

Josh Stanley (29) hat gemeinsam mit Stella Stegmann (28) die zweite Staffel von Love Island VIP gewonnen und sich damit nicht nur den Sieg, sondern auch ein attraktives Preisgeld von 25.000 Euro gesichert. In einem Interview mit Promiflash verriet der Realitystar nun, was mit seiner Hälfte des Gewinns passiert ist. Auf die Frage, was er mit dem Geld vorhat, antwortete Josh ganz offen: "Ich will einen Bitcoin kaufen."

Wie der Musiker weiter erklärte, hatte er schon einmal ein Show-Preisgeld genutzt, um in Kryptowährung zu investieren. Nach seinem Sieg bei Are You The One? setzte er sein Geld ebenfalls ein, um Bitcoin zu kaufen – mit offenbar gutem Ergebnis. "Das hat gut geklappt mit dem Gewinn – also vielleicht werde ich wieder einen Bitcoin kaufen", erklärte Josh. Die Entscheidung für die digitale Währung scheint ihm praktisch zur Tradition geworden zu sein, wenn er eine Show für sich entscheidet.

Nach dem Finale warteten viele Fans gespannt darauf, ob sich zwischen Josh und Stella auch abseits der Kameras eine echte Liebesgeschichte entwickelt. Doch nur wenig später gaben die beiden offen zu, dass sie kein Paar geworden sind. "Der Grund dafür war einfach, dass wir bemerkt haben, dass es mehr Freundschaft ist", sagte der Realitystar im Interview mit Promiflash. Während ihrer gemeinsamen Zeit habe es kaum körperliche Nähe gegeben und die Chemie habe nach der Show nicht mehr gestimmt. "Das ist auch okay", stellte der Musiker klar.

rtlzwei/ Magdalena Possert Josh Stanley, Kandidat bei "Love Island VIP"

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Sonstige Josh Stanley, 2025