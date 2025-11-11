Reiseverbot ihrer Tochter Juna belastet Anne Wünsche sehr

Anne Wünsche (34) ist entsetzt. Das Anwaltsschreiben ihres Ex-Partners Henning Merten (35) und das damit einhergehende Reiseverbot ihrer Tochter lässt sie völlig fassungslos – und belastet sie sehr, wie sie im Interview mit BestFans zugibt. Das Erotikmodel hatte nämlich vor, über die kommenden Feiertage mit ihrer Kleinen zu verreisen. Pläne, die Henning nun durchkreuzt. "Statt mit mir zu reden, verhängt er also ein Ausreiseverbot für Juna. Das bedeutet, sie darf nicht mehr in den Urlaub fahren, was mich sehr belastet. Wir hatten eigentlich geplant, an Silvester unsere erste Fernreise alleine zu machen. Daraus wird nun nichts, weil ich nicht ohne Juna reisen möchte", ärgert sie sich.

Der Grund für Hennings Handeln scheint für Anne genauso missverständlich wie die Aktion selbst. "Henning verbietet Juna momentan jegliche Auslandsreisen – sie darf aktuell die deutsche Grenze nicht verlassen. Der Grund: Er hat Angst, ich könnte Hals über Kopf nach Dubai auswandern", erklärt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und betont: "Etwas, das ich nie vorhatte." Ihr Ärger ist groß, ist sie doch in der Erziehung bisher immer diejenige gewesen, die darauf achtete, dass ihren Kindern stets eine gute Beziehung zu ihrem Vater geboten wird: "Ich bin ganz sicher nicht die Frau, die nach einer Trennung die Kinder entzieht oder den Kontakt zum Vater erschwert. Im Gegenteil: Ich habe immer dafür gekämpft, dass die Bindung zwischen Papa und Kind bestehen bleibt."

Doch die Mühe, die ihr Ex-Partner angeblich nicht erwidert, scheint sie sich nicht mehr allzu lange geben zu wollen – dafür sei in den letzten Jahren zu viel passiert. "Reiseverbote wegen angeblicher Strahlen im Flugzeug, abgesagte Feiertage – sogar an Heiligabend. Und jetzt das", weiht sie Anne ihre Fans ein und bekräftigt: "Ich bin einfach nur froh, wenn endlich alles gerichtlich geklärt ist und dieser ständige Druck aufhört."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Juna, Tochter von Anne Wünsche und Henning Merten

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016