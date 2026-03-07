Das Datum steht: Dann wandert Anne Wünsche nach Mallorca aus

Anne Wünsche (34) macht ihre Auswanderungspläne konkret: Die Influencerin zieht noch in diesem Monat von Berlin nach Mallorca und hat dabei bereits alle Details durchgeplant. Am 23. März wird sie gemeinsam mit ihren Brüdern ihre drei Hunde auf die Baleareninsel bringen. Nur wenige Tage später, am 27. März, folgen dann auch ihre Kinder mit der Nanny – dieser Tag ist gleichzeitig der letzte Schultag vor den Aprilferien. Für Anne bedeutet der Umzug einen großen Schritt, der ihr Leben zwischen Deutschland und der spanischen Insel komplett verändern wird.

Wie Anne in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verrät, hat sie sich bewusst für die Anreise mit dem Auto entschieden, um ihre Hunde persönlich nach Mallorca zu bringen. Auf die Social-Media-Bekanntheit wartet auf der Insel ein neues, luxuriöses Zuhause in der Nähe von Palma. Der Roadtrip mit ihren Brüdern wird dabei der Auftakt für ihr neues Leben auf Mallorca sein, von dem sie schon so lange träumt.

Zunächst hatte Anne die Entscheidung getroffen, nach Zürich auszuwandern. Schon damals schlug das Herz des Erotikmodels eigentlich für die beliebte Baleareninsel, doch praktische Gründe sprachen für die Schweiz: So sollte zum Beispiel Tochter Juna weiterhin regelmäßigen Kontakt zu ihrem Vater Henning Merten (35) haben. Ende Januar legte sie ihre Zürich-Pläne jedoch auf Eis und entschied sich doch für Mallorca als neues Zuhause für ihre Familie. "Mallorca ist der Ort, für den mein Herz brennt", betonte Anne gegenüber RTL.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden