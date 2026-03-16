"Lustlos": Anne Wünsche rechnet mit ihren Mitarbeitern ab

Anne Wünsche (34) hat als Influencerin, Erotikmodel und Unternehmerin in den vergangenen Jahren verschiedene Geschäftsbereiche aufgebaut – und dafür benötigt sie auch Angestellte. Doch mit einigen ihrer Mitarbeiter hat die Dreifach-Mama offenbar keine guten Erfahrungen gemacht. In einem Post auf Instagram macht sie jetzt ihrem Ärger Luft und teilt ihre Frustration mit ihren Followern. "Man muss sich vorstellen: Man ackert wie bekloppt, baut sich was auf und schafft somit neue Arbeitsplätze. Leute bewerben sich bei dir, weil sie 'soooo sehr' bei dir arbeiten wollen. Man gibt ihnen das eigene, verdiente Geld für eine Leistung, die halbherzig erbracht wird", schreibt Anne in ihrer Wut-Tirade.

Die Realitybekanntheit gibt zu, dass sie bei unmotivierten Mitarbeitern eine sehr kurze Zündschnur hat. "Ich kündige inzwischen sehr schnell. Denn es ist mein Geld, welches ich investierte. Ich schenke es aber nicht, sondern möchte dafür eine Gegenleistung. Erbringst du sie nicht, gehst du", erklärt sie deutlich. Dabei habe sie ihren früheren Angestellten durchaus einiges geboten: Business-Flüge, die Möglichkeit, in krassesten Hotels in Dubai am Pool zu arbeiten oder auch Verpflegung. Dennoch hätten manche ihrer ehemaligen Mitarbeiter Flüge oder Treffen mit Freunden als Arbeitszeit abgerechnet. "Was ist das für eine Lebenseinstellung?", fragt Anne fassungslos. Als Chefin trage sie die Verantwortung, Gehälter und Krankenkassen zu bezahlen – daher erwarte sie von ihren Angestellten auch, dass diese Vollgas geben.

Privat hat Anne vor Kurzem ihren Lebenstraum verwirklicht: Die Influencerin hat Deutschland verlassen und ist mit ihren drei Kindern und den Hunden nach Mallorca ausgewandert. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sichtlich bewegt die letzten Momente vor der Abreise und sagte zu ihren Fans: "Ich kann euch nicht erklären, wie sich das gerade... es ist ja kein Umzug, wo du einfach in die nächste Hauptstadt ziehst, sondern es ist einfach: Die ganzen Sachen fahren jetzt nach Mallorca." Kaum auf der Baleareninsel angekommen, führte ihr erster Weg direkt zu Ikea, um das neue Luxusdomizil bei Palma gemütlich einzurichten.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026