Sehen Anne Wünsches Kids ihre Väter nach der Auswanderung?

Anne Wünsche (34) wandert noch im März nach Mallorca aus und nimmt ihre Kinder mit auf die spanische Insel. Die Influencerin hat sich im Vorfeld intensiv mit den Vätern ihrer Kinder darüber ausgetauscht, wie der Kontakt künftig gestaltet werden soll. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, verriet die dreifache Mutter nun, welche Regelungen sie getroffen hat. "Mir war es wichtig, dass die Kinder ihren Papa nicht 'verlieren' und dass auch die Väter nicht das Gefühl haben, ihre Kinder nicht mehr sehen zu dürfen", erklärte Anne. Der Umzug ist bereits konkret geplant, inklusive eines Roadtrips mit ihren drei Hunden und einem neuen, luxuriösen Zuhause nahe Palma.

Mit ihrem Ex Karim El Kammouchi (37) verlief die Einigung unkompliziert. "Mit Karim, Savios Papa, habe ich mich ganz entspannt in einem Café getroffen und er hat mir erzählt, wie er sich die Situation vorstellt", berichtete die Influencerin. Die beiden fanden schnell einen Kompromiss: Savio bleibt in Deutschland gemeldet und die Zeit wird im Zwei-Wochen-Rhythmus aufgeteilt – zwei Wochen bei Anne und zwei Wochen bei seinem Vater. "Wenn wir merken, dass das für den Kleinen nicht die richtige Lösung ist, werden wir das Modell natürlich anpassen", versicherte sie.

Mit Henning Merten (35), dem Vater ihrer Tochter Juna Merten, gestalteten sich die Verhandlungen jedoch deutlich schwieriger. "Es gab immer wieder Gerichtsprozesse, Anwaltsbriefe, ein Ausreiseverbot, Manipulationsversuche und vieles mehr", schilderte Anne die belastende Zeit. "Diese Zeit war sehr belastend – für mich und besonders für Juna. Sie hat uns viel Kraft gekostet. Trotzdem denke ich, dass wir vorerst eine gute Lösung gefunden haben", behauptete die frühere Berlin - Tag & Nacht-Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Familie, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016