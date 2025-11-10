Anwaltsbrief vom Ex: Anne Wünsches Tochter darf nicht reisen

Zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (35) gibt es wieder Zoff um die gemeinsame Tochter Juna. Bei Instagram hat die Unternehmerin wieder Neuigkeiten für ihre Fans. Sie bekam nämlich Post vom Anwalt. In ihrem "Update der Woche" listet sie auf: "Gelber Brief vom Ex: Juna darf nicht mehr reisen beziehungsweise die deutsche Grenze verlassen." Was genau dahinter steckt, erzählt sie auf ihrem WhatsApp-Channel. "Den Grund für diesen gelben Brief möchte ich euch verraten: Es war die unbegründete Angst, ich würde Hals über Kopf nach Dubai abhauen [oder] auswandern... Was ja totaler Quatsch ist. Ich kann und will nicht einfach nach Dubai abhauen. Statt zu reden, gab es halt erstmal einen gelben Brief mit einem Reiseverbot für Juna...", erklärt Anne.

Es ist deutlich herauszulesen, dass die dreifache Mutter die Welt nicht mehr versteht. Immerhin habe sie Henning den Kontakt zu seiner Tochter nie verwehrt. Aus ihrer Sicht gebe es keinen plausiblen Grund, aus dem sie ohne ein Wort in die Wüstenmetropole auswandern sollte. "Warum sollte ich dem Vater das Kind nehmen und dem Kind den Vater? Egal, wie sehr man sich hasst – so ein Mensch bin ich nicht", stellt Anne klar. Dennoch wolle sie das Anwaltsschreiben nicht kommentarlos hinnehmen, denn sie wolle auch weiter mit allen drei Kindern verreisen: "Natürlich werde ich dafür kämpfen, dass das aufgehoben wird, weil es totaler Bullshit ist."

Es scheint, als gäbe es aktuell keine Chance, dass bei Henning und Anne Frieden einkehrt. Immerhin zoffen die beiden sich schon seit Jahren und dabei geht es meistens um die Kinder. Statt Versöhnung gibt es zwischendurch einfach Funkstille. Vergangenes Jahr traf Promiflash Hennings Frau Denise Merten (35) beim Event "Mates Date Summer Edition". Die Influencerin erklärte, sich zwar weitestgehend aus den Auseinandersetzungen rauszuhalten, meinte aber: "Die beiden müssen halt lernen, miteinander klarzukommen. [...] Wenn beide Eltern in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren und zu reden, dann geht der Rest eigentlich von allein." Gerade das scheint den beiden aber zeitweise schwerzufallen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, TV-Bekanntheit

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024