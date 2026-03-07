Davor hat Anne Wünsche bei Mallorca-Auswanderung "Respekt"

Anne Wünsche (34) steht vor einem großen Schritt: Noch in diesem Monat kehrt die Influencerin Deutschland den Rücken und zieht nach Mallorca. Der Umzug auf die Baleareninsel ist bereits konkret geplant. Gemeinsam mit ihren drei Hunden wird sie einen Roadtrip unternehmen und dann in ihr neues, luxuriöses Zuhause unweit von Palma einziehen. Dort will Anne sich ein komplett neues Leben aufbauen – mit Sonne, Meer und frischem Alltag auf der Baleareninsel. Ganz ohne mulmiges Gefühl tritt die Social-Media-Bekanntheit diesen Schritt aber nicht an, wie sie jetzt in einer Pressemitteilung verrät, die Promiflash vorliegt.

Auf die Frage, was ihr beim Gedanken an den Neuanfang am meisten Respekt einflößt – Bürokratie, Heimweh oder Verantwortung – gibt Anne eine überraschend klare Antwort: "Respekt habe ich eigentlich nur vor der Sprache, weil ich mich mit Fremdsprachen schon immer etwas schwergetan habe." Sie frage sich, ob sie die neue Sprache schnell lernen und ob ihre Aussprache gut genug sein wird. Abgesehen davon freue sie sich aber sehr auf das neue Kapitel und habe tatsächlich kaum Sorgen. "Ich lebe mittlerweile ganz nach dem Motto: Für alles gibt es eine Lösung", so das OnlyFans-Model.

Tatsächlich war es vor zwei Tagen so weit: Anne verließ gemeinsam mit ihren drei Kindern und den Hunden Deutschland und startete in das Abenteuer Mallorca. In ihrer Instagram-Story zeigte die 34-Jährige sichtlich bewegt die letzten Momente in Deutschland und ließ ihre Fans wissen: "Ich kann euch nicht erklären, wie sich das gerade... es ist ja kein Umzug, wo du einfach in die nächste Hauptstadt ziehst, sondern es ist einfach: Die ganzen Sachen fahren jetzt nach Mallorca." Nach der Landung auf der Insel führte sie der erste Weg direkt zu Ikea, damit das neue Luxusdomizil unweit von Palma so richtig wohnlich werden kann.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026