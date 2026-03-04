Es geht los: Anne Wünsche fliegt mit den Kids nach Mallorca

Anne Wünsche (34) macht ihre Auswanderungspläne wahr: Die Influencerin ist heute mit ihren drei Kindern vom Flughafen Berlin nach Mallorca abgeflogen. Auf Instagram teilte die 34-Jährige ihre Vorfreude und ließ ihre Follower wissen, dass der große Tag endlich gekommen ist. Direkt nach der Landung auf der Baleareninsel steht bereits der erste Punkt auf der To-do-Liste: ein Besuch bei Ikea, um die neue Villa einzurichten. Anschließend geht es für die kleine Familie direkt in ihr neues Zuhause, wie Anne in ihrem Post schrieb.

Die nächsten Tage werden für das OnlyFans-Model und ihre Kinder alles andere als entspannt. Bereits morgen wird das Umzugsunternehmen die Möbel liefern, sodass stressige Tage mit Möbelaufbau und Kisten auspacken bevorstehen. Der offizielle Einzug in die Villa ist für Ende März geplant. "Werden also paar stressige Tage", erklärte sie ihrer Community. Trotz des Chaos freut sich der Social-Media-Star auf die neue Herausforderung und bezeichnet den Stress als "positiven Stress". Ihre Fans können den Umzug hautnah mitverfolgen: Anne kündigte an, während des Fluges einen YouTube-Vlog zu bearbeiten und diesen vor Ort hochzuladen.

Erst gestern hatte das Umzugsunternehmen die Möbel und persönlichen Gegenstände von Anne und ihrer Familie abgeholt. In ihrer Instagram-Story zeigte die Influencerin emotionale Einblicke und ließ ihre Fans an diesem besonderen Moment teilhaben. "Ich kann euch nicht erklären, wie sich das gerade ... es ist ja kein Umzug, wo du einfach in die nächste Hauptstadt ziehst, sondern es ist einfach: Die ganzen Sachen fahren jetzt nach Mallorca", berichtete Anne sichtlich überwältigt. Für die dreifache Mutter ist der Umzug deutlich mehr als nur ein Wohnortwechsel – er bedeutet einen kompletten Neustart auf der Baleareninsel.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Content Creatorin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Hab und Gut im Umzugswagen, März 2026