Bedingung: Anne Wünsche würde Porno-Dreh nicht ausschließen

Anne Wünsche (34) hat sich auf Instagram einer heiklen Frage gestellt – und überrascht mit ihrer offenen Antwort. Ein Fan wollte von der Influencerin wissen, ob sie sich vorstellen könne, einen Porno zu drehen. Die 34-Jährige zeigte sich erstaunlich offen: "Also ich geh mittlerweile schon echt sehr weit, so weit wollte ich ursprünglich niemals gehen ... Also sag ich jetzt mal nicht 'Nein'!", schrieb sie auf der Social-Media-Plattform. Allerdings machte Anne eine klare Einschränkung: Ein solches Projekt käme für sie nur mit einem festen Partner infrage. Da sie derzeit Single ist, steht ein solcher Dreh also nicht unmittelbar bevor.

Die dreifache Mutter verriet außerdem, was ihr bei einem zukünftigen Partner besonders wichtig ist. "Mir ist der Vibe unglaublich wichtig", erklärte Anne. Materielle Dinge wie Einkommen oder Beruf spielen für sie dabei keine große Rolle. Stattdessen sucht sie nach einem Mann, der ihren Lebensweg akzeptiert. "Ich brauche einen Mann an meiner Seite, der mit meinem Weg, meinen Kindern und meinem Mindset klarkommt", stellte die Berlinerin klar.

Anne, die als Social-Media-Star und Unternehmerin aktiv ist, hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gezeigt, dass sie bereit ist, neue Wege zu gehen. Kürzlich sorgte sie mit ihrer Auswanderung nach Mallorca für Aufsehen, wo sie mit ihren drei Kindern und drei Hunden einen Neustart wagt. Für ihre neue Villa auf der Baleareninsel zahlt sie monatlich 6.500 Euro Miete, während sie gleichzeitig ihre Berliner Wohnung für rund 4.000 Euro im Monat behält. Die finanzielle Belastung scheint die Influencerin jedoch nicht zu scheuen – offenbar ist sie bereit, für ihre Ziele und ihren Lebensstil einiges zu investieren.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Umzugstag, März 2026