Über 10.000 Euro: So viel Miete muss Anne Wünsche zahlen

Anne Wünsche (34) plant ihren großen Neustart auf Mallorca – und der wird alles andere als günstig. Die Influencerin zieht zusammen mit ihren drei Kindern und drei Hunden von Berlin auf die Baleareninsel. Für ihre neue Villa in der Nähe von Palma zahlt sie satte 6.500 Euro Miete pro Monat. Doch damit nicht genug: Anne behält auch ihre Wohnung in Berlin, die sie monatlich rund 4.000 Euro kostet. Hinzu kommen die regelmäßigen Flüge zwischen Deutschland und Spanien, die sie für sich und ihre Familie einplanen muss. Insgesamt bedeutet die Auswanderung also eine erhebliche finanzielle Belastung für die dreifache Mutter, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt.

Der Umzug steht unmittelbar bevor. Am 23. März wird Anne gemeinsam mit ihren Brüdern ihre Hunde nach Mallorca bringen. Nur vier Tage später, am 27. März, folgen ihre Kinder mit der Nanny – passend zum letzten Schultag vor den Aprilferien. Die Berliner Wohnung möchte die 34-Jährige vor allem wegen ihrer Kinder behalten. "Sie sollen nicht in einem Hotel schlafen müssen, sondern in ihrem gewohnten Kinderzimmer. So bleibt ein Stück Alltag für sie erhalten", erklärt sie. Anne schließt sogar nicht aus, im Sommer zwei Wochen am Stück in Berlin zu bleiben, damit die Kinder nicht ständig hin- und herfliegen müssen. Mit den Vätern ihrer Kinder, die weiterhin in Deutschland leben, habe sie einen Kompromiss gefunden.

Um ihren hohen Lebensstandard überhaupt finanzieren zu können, arbeitet Anne unermüdlich. Noch vor einer Woche gewährte die Influencerin einen offenen Einblick in ihre Einnahmen auf OnlyFans. "Wir sind aktuell bei über 90.000 für den Februar", verriet sie stolz auf Instagram. Seit ihrem Start auf der Plattform vor rund drei Jahren habe sie bereits mehr als vier Millionen Euro verdient. "Es ist kein Scam, es ist kein Schei*, es ist kein Fake, es ist wirklich so", stellte sie dabei klar. Auch wenn die aktuellen Einnahmen laut der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin zuletzt etwas zurückgegangen sind, blickt die Dreifach-Mama auf wahre Rekordmonate zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Umzugstag, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin