Schmerzen: Lisa Marie Akkaya sucht Notfall-Orthopäden auf

Lisa Marie Akkaya (24) musste sich am Wochenende mit extremen Schmerzen auseinandersetzen und suchte deshalb heute einen Notfall-Orthopäden auf. Die Influencerin teilte in ihrer Instagram-Story mit, dass sie kaum mehr laufen könne und die Beschwerden von ihrem unteren Rücken ausgehend bis in den Nacken und in die linke Wade strahlen würden. "Es ist fast so schlimm wie damals, als ich kurz vor Xavis Geburt ins Krankenhaus musste", erinnerte sich Lisa. Sie beschrieb die Schmerzintensität mit 8,5 von 10 Punkten und gab zu, Angst davor zu haben, eine Spritze zu bekommen.

Der plötzliche Schmerz habe sie so stark eingeschränkt, dass sie im Alltag kaum noch mobil war. Die Reality-TV-Darstellerin schilderte ihren Fans, wie verzweifelt sie sei, und setzte darauf, dass ein Arzt endlich herausfinden könne, was genau die Beschwerden auslöst. In ihrer Story versuchte sie dennoch, optimistisch zu bleiben und hofft auf baldige Besserung durch die Untersuchung und eventuelle Behandlungen.

Lisa, die im September 2025 Mutter ihres zweiten Sohnes Xavi wurde, hat bereits früher über ähnliche Schmerzen berichtet. Besonders kurz vor der Geburt ihres Kindes schränkten Rückenprobleme sie erheblich ein, weshalb ihre aktuelle Situation sie emotional tief trifft. Auf Social Media teilt sie ansonsten Einblicke in ihr Leben als junge Mutter und Realitystar, wobei sie auch offen über die Herausforderungen spricht, die ihr Körper ihr ab und an bereitet.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige