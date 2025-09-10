Wegen Schmerzen: Lisa Akkaya sucht sich ärztliche Hilfe

Lisa Akkaya (24), bekannt durch ihre Social-Media-Präsenz, hat in einer emotionalen Instagram-Story über ihre gesundheitlichen Beschwerden gesprochen. Seit gestern leidet die schwangere Influencerin unter starken Kopfschmerzen, die ihr teilweise so zusetzen, dass ihr übel wird. Zusätzlich machen ihr anhaltende Rückenschmerzen große Sorgen. Die TV-Bekanntheit, die kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes steht, erklärte, dass sie körperlich und nervlich völlig erschöpft sei. "Es fühlt sich an, als wäre ich schon seit zwei Jahren schwanger", gestand sie ihren Followern. Um Klarheit zu bekommen, hat Lisa angekündigt, sich heute ärztliche Hilfe zu suchen und entweder ihren Arzt oder ein Krankenhaus zu kontaktieren.

Besondere Verwirrung herrscht bei ihr und ihrem Umfeld, da offenbar nicht genau bekannt ist, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich genau befindet. "Wir dachten alle, unser Baby müsste schon längst gekommen sein", erzählte sie und fügte hinzu, dass es in den letzten Wochen bereits mehrere falsche Alarme gab. Diese Unsicherheiten belasten Lisa zusätzlich, denn die Schmerzen ziehen sich mittlerweile weit nach vorne und lassen die Sorge vor der nahenden Geburt größer werden. Trotz all ihrer Ängste hofft Lisa, einen Kaiserschnitt vermeiden zu können, da sie Operationen als "ekelhaft" empfindet und eine regelrechte Phobie davor hat.

Die 24-Jährige, die ihre Schwangerschaft regelmäßig mit ihren Followern teilt, spricht offen über ihre emotionalen Höhen und Tiefen in diesen letzten Wochen vor der Ankunft ihres Babys. Ihre Fans unterstützen sie in dieser schwierigen Phase mit aufmunternden Nachrichten und guten Wünschen. Lisa, die bereits jetzt ein kleiner Social-Media-Star ist, wird nach der Geburt bestimmt viele warme Worte aus ihrer Community erhalten, um den Start in das Abenteuer Muttersein zu meistern. Ob sie sich später noch ausführlich zu ihrem Gesundheitszustand äußern wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024