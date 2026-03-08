Wegen Xavis Tod: Lisa Akkaya teilt heftige Hasskommentare

Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (25) mussten vor Kurzem den größten Verlust erleben, den Eltern durchmachen können: Ihr knapp fünf Monate alter Sohn Xavi verstarb. Auf Instagram teilte die Influencerin nun ein schwarz-weiß gehaltenes Video, das die Beerdigung ihres Sohnes zeigt. Doch statt ihrer Trauer Raum zu geben, blendete Lisa in dem Clip brutale Hasskommentare ein, die ihr in dieser schweren Zeit geschickt wurden. Die Nachrichten sind erschütternd: "Ein Glück ist das Kackbalg tot", "Gottes Strafe" oder "Wahrscheinlich ist die eh schon wieder im zweiten oder dritten Monat schwanger. Die bekommt ja alle zehn Monate ein Baby. Ihre anderen Söhne sind ja auch nur zehn Monate und 19 Tage auseinander. Kann man nur hoffen, dass sie endlich mal ein Mädchen bekommt und nicht dauernd nur so H*rensöhne", sind nur einige der menschenverachtenden Botschaften, mit denen die trauernde Mutter konfrontiert wurde.

Zu dem Video schrieb Lisa eindringliche Worte über die Macht von Hass im Netz: "Worte können zerstören. Worte können Menschen brechen. Und manchmal können Worte sogar Leben kosten", erklärte sie. Sie und Furkan hätten "Hass auf höchstem Niveau erleben" müssen, genau in der schwersten Zeit ihres Lebens. Während sie den unfassbaren Schmerz über den Tod ihres Sohnes tragen mussten, seien zusätzlich noch "abartige und grausame Kommentare von bösen Menschen" gekommen. Lisa kündigte an, für Xavi zu kämpfen und ihre Stimme zu erheben: "Ich werde auch rechtlich vor Gericht kämpfen. Ich werde nicht aufhören, bis es Konsequenzen gibt und bis Gerechtigkeit geschieht."

Schon kurz nach dem tragischen Tod von Xavi schaltete Lisa die Polizei ein und stellte Anzeige gegen mehrere Nutzer, die sie im Netz massiv beleidigt und den Tod ihres Sohnes verhöhnt hatten. Wie sie gegenüber Bild erklärte, seien einzelne besonders grausame Fälle sogar direkt bei der Staatsanwaltschaft gelandet. "Besonders diejenigen, die unser totes Kind mit dem Abscheulichsten beleidigt haben, will ich vor Gericht in die Augen sehen. Da geht es um die Würde meines Babys – und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Für Xavi", sagte die Influencerin.

