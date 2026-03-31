Lisa Marie & Furkan Akkaya wollen über Xavis Tod sprechen

Lisa Marie Akkaya (25) und Furkan Akkaya (25) haben angekündigt, bald über den Tod ihres Sohnes Xavi sprechen zu wollen. Der kleine Junge war am plötzlichen Kindstod verstorben, seitdem kämpfen die beiden Realitystars mit ihrer tiefen Trauer. In einem Frage-Antwort-Format auf Instagram ging Lisa nun auf die Frage eines Followers ein, ob sie erzählen werden, wie genau Xavis Tod passiert ist. "Wir werden bald auf jeden Fall darüber reden und aufklären, weil dieses Thema ja sehr als Tabu hingestellt wird, aber man es nicht ignorieren sollte, weil sich Betroffene sonst alleine fühlen", erklärte die Influencerin. Mit ihrer Offenheit wollen Lisa und Furkan anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen.

Doch nicht nur über den plötzlichen Kindstod wollen die beiden in Zukunft sprechen. Lisa kündigte an, dass sie künftig auch viel dafür tun werden, damit mehr über Hass im Netz gesprochen wird. Seit dem tragischen Verlust ihres Sohnes haben Lisa und Furkan massiv mit Hassnachrichten zu kämpfen. Lisa postet auch Wochen nach Xavis Tod immer wieder auf Social Media und muss dabei erleben, dass fremde Menschen ihr vorwerfen, nicht richtig zu trauern. Bei jeder Story, die sie veröffentlicht, erhält die junge Mutter Beleidigungen und Drohungen von Menschen, die meinen, ihr vorschreiben zu können, wie sie mit ihrer Trauer umzugehen hat.

Lisa und Furkan sind seit einiger Zeit verheiratet und haben durch den Verlust ihres Sohnes als Paar schwere Herausforderungen zu bewältigen. Mit ihrer Entscheidung, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen, wollen sie anderen Betroffenen Mut machen und zeigen, dass niemand mit solch einem Schicksalsschlag alleine ist. Auch ziehen sie selbst Kraft aus positiven Kommentaren wie "Ein Reminder, dass ihr tolle Eltern seid". Lisa antwortet darauf gerührt: "Danke, wirklich. Ich fühle mich oft nicht so und mache mir oft Vorwürfe, aber das bedeutet mir so viel, sowas zu lesen."

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Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya im September 2024

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Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

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