Herzprobleme enthüllt: Roseanne Barr in Sorge um Gesundheit

Roseanne Barr (73) hat ein beunruhigendes Gesundheitsupdate geteilt. Die Schauspielerin sprach in ihrer eigenen Show "The Roseanne Barr Podcast" über eine kürzlich erhaltene Diagnose und enthüllte, dass ihr Arzt ihr mitgeteilt habe, dass ihr Herz "beschädigt" sei. Das Thema kam zur Sprache, als die 73-Jährige über ihr Vorhaben sprach, sich einem "Ponytail Facelifting" zu unterziehen. Ihr Mediziner habe jedoch darauf bestanden, dass sie zunächst ihr Herz untersuchen lassen müsse, bevor sie sich einer solchen Schönheitsoperation unterziehen könne. Roseanne zeigte sich verärgert über die Situation und erklärte: "Er schickt mich immer zu anderen Ärzten, um mich untersuchen zu lassen."

Die Komikerin äußerte deutliche Zweifel an der Notwendigkeit der geforderten Voruntersuchungen und offenbarte eine tiefe Angst vor dem Operationstisch. "Warum muss ich etwas Falsches finden, wenn nichts falsch ist, und dann in Form kommen, nur damit ich eine Operation haben und auf dem Operationstisch sterben kann?", fragte Roseanne im Podcast. Sie betonte, dass der Gedanke an eine Operation für sie keinen Sinn ergebe. Stattdessen beschrieb sie eine andere Perspektive auf ihr Lebensende: Sie würde lieber gar keine Operation mehr haben und stattdessen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleiden, um dann in ein Hospiz zu kommen.

Die offenen Worte über Gesundheit und Sterben stehen im Kontrast zu dem erfüllten Leben, das Roseanne derzeit in Texas führt. Die ehemalige Hauptdarstellerin der erfolgreichen ABC-Sitcom "Roseanne" hat sich in den vergangenen Jahren nach Texas zurückgezogen und genießt dort ihr Landleben. In einem früheren Interview mit Fox News Digital sprach sie davon, wie sehr ihr die Zeit im Freien gefällt, auch wenn sie dabei einige Unfälle mit ihrem Traktor erlebt hat. Ein herabfallender Ast hatte sie einmal auf ihrem Traktor eingeklemmt, wobei es eine Stunde dauerte, bis sie sich befreien konnte. Trotz solcher Zwischenfälle bezeichnete sie ihr Leben in Texas als "Traum, der wahr geworden ist".

Anzeige Anzeige

Getty Images Roseanne Barr im Paley Center for Media in New York City, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Roseanne Barr im August 2012

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images "Roseanne"-Cast bei der ABC-Pressetour