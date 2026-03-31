Nach Xavis Tod: Lisa und Furkan Akkaya wollen nicht umziehen

Lisa Marie Akkaya (25) und ihr Ehemann Furkan Akkaya (25) haben sich nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes Xavi, der vor einigen Wochen am plötzlichen Kindstod verstarb, dazu entschieden, in ihrem gemeinsamen Zuhause zu bleiben. In einem Q&A auf Instagram sprach die Influencerin nun offen mit ihren Followern über die schwere Zeit, die das Paar durchlebt. Auf die Frage, ob sie und Furkan über einen Auszug aus dem Haus nachgedacht hätten, antwortete Lisa mit einem klaren Nein. Die beiden lieben ihr Zuhause und fühlen sich dort ihrem verstorbenen Sohn auf positive Weise nahe, wie sie betonte.

Ein Umzug würde für das Paar nicht infrage kommen, da ein Teil von Xavi sowie viele Erinnerungen an ihn in den vier Wänden bewahrt seien. "Würden wir umziehen, würden wir es bereuen, weil ein Teil von Xavi hier ist genauso wie die Erinnerungen", erklärte Lisa in ihrer Instagram-Story. Darüber hinaus spiele auch ihr Sohn Emilio eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung. Das Haus sei sein Zuhause und perfekt für ihn, weshalb die Familie an diesem Ort festhalten möchte. Lisa betonte, dass sie und Furkan sich dort einfach wohlfühlen.

Der Verlust von Xavi hat die Familie schwer getroffen. Lisa hat sich mittlerweile professionelle Unterstützung durch einen Psychologen geholt, um die Trauer zu verarbeiten. Die Influencerin und Furkan sind seit einiger Zeit verheiratet und versuchen nun gemeinsam mit ihrem Sohn Emilio, mit dem schweren Schicksalsschlag umzugehen. In den sozialen Medien spricht Lisa immer wieder offen über ihre Gefühle und die Herausforderungen, die der Verlust eines Kindes mit sich bringt, und erhält dafür viel Zuspruch von ihren Followern.

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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