Lisa Marie Akkaya ehrlich: Seit Xavis Tod gibt's viel Streit

Lisa Marie Akkaya (25) und ihr Mann Furkan (25) durchleben nach dem tragischen Verlust ihres Sohnes Xavi eine schwere Zeit in ihrer Ehe. Die Influencerin sprach nun in einem Q&A auf Instagram offen über die Herausforderungen, die das Paar seit dem Tod des Babys am plötzlichen Kindstod meistern muss. Auf die Frage einer Followerin, ob schwere Zeiten in einer Beziehung normal seien, in denen man sich nicht mit dem Partner verstehe, antwortete Lisa ehrlich: "1000000%". Die Realitystars hätten sich in den vergangenen Wochen und Monaten so heftig gestritten wie noch nie zuvor in ihrer Beziehung.

Als Grund für die angespannte Stimmung zwischen ihr und Furkan nannte Lisa die extreme Ausnahmesituation, in der sich beide befinden. "Akka und ich haben uns seitdem so heftig gestritten wie noch nie, weil wir beide in einer absoluten Ausnahmesituation sind und trauern", schrieb sie auf Instagram. Trotz der Konflikte fänden die beiden jedoch immer wieder zueinander. "Aber auch wenn sich das dann ein paar Tage gezogen hat, haben wir immer einen Weg gefunden, wieder normal miteinander zu reden und Verständnis füreinander zu zeigen", erklärte die 25-Jährige. Das Paar habe sich bewusst dazu entschieden, gemeinsam durch diese schwere Zeit zu gehen, anstatt die Beziehung aufzugeben. Kommunikation sei in so einer Situation das Wichtigste, betonte Lisa.

Die Trauer um Xavi prägt das Leben der beiden Realitystars nach wie vor in allen Bereichen. Lisa hatte kürzlich auch über ihre Ängste bezüglich weiteren Nachwuchses gesprochen und deutlich gemacht, dass sie sich derzeit kein weiteres Baby vorstellen kann. Die Sorge, erneut einen solchen Verlust erleben zu müssen, sei einfach zu groß. Furkan und Lisa sind seit einiger Zeit verheiratet und hatten sich vor dem tragischen Verlust ihres Sohnes auf ein gemeinsames Leben als Zweifach-Eltern gefreut. Nun kämpfen sie darum, als Paar diese schwere Phase gemeinsam zu überstehen und trotz aller Belastungen ihre Beziehung zu bewahren.

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Instagram / lisa.straube Lisa-Marie und Furkan Akkaya im Dezember 2024

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

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