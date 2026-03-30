Nach Xavis Tod: So denkt Lisa Akkaya über weiteren Nachwuchs

Nach dem tragischen Tod ihres vier Monate alten Sohnes Xavi hat sich Lisa Marie Akkaya (25) zum Thema Kinderwunsch geäußert. Die Influencerin beantwortete in einer Fragerunde die Frage, ob sie sich weiteren Nachwuchs vorstellen kann. In dem Q&A auf Instagram machte Lisa deutlich, dass sie aktuell kein weiteres Baby plant. Die Angst, erneut einen solchen Verlust erleben zu müssen, wiegt zu schwer. "Ich sage euch ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder schaffen würde, ohne einen totalen Knacks zu bekommen vor Angst, dass wieder so etwas passiert", sprach Lisa offen über ihre Gefühlswelt.

Zwar könne sich Lisa zum jetzigen Zeitpunkt kein weiteres Baby vorstellen, allerdings schloss die Influencerin das Thema für ihre gemeinsame Zukunft mit Ehemann Furkan Akkaya (25) und Söhnchen Emilio nicht komplett aus. "Stand jetzt kann ich es mir die nächsten Jahre nicht vorstellen, aber ich würde eine Adoption nicht ausschließen von einem Kind, das die risikoreichste Zeit schon geschafft hat und ein Zuhause sucht", schrieb Lisa in ihrer Story. Sie betonte jedoch, dass aktuell alles noch viel zu frisch sei und die Familie erst lernen müsse, mit dem schweren Verlust umzugehen.

Lisa machte außerdem deutlich, dass ein neues Kind zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht fair wäre. "Wir müssen erstmal lernen, damit zu leben, sonst wäre das dem neuen Kind nicht fair gegenüber", erklärte sie ihren Followern. Um den tragischen Verlust besser zu bewältigen, sucht sich Lisa auch professionelle Unterstützung. Auf Instagram berichtete die Influencerin, dass sie vor Kurzem ihre erste Sitzung bei einem Psychologen hatte. Ihr habe es unglaublich geholfen, "alles von der Seele" zu reden und sich endlich mal "richtig alles loszulassen".

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer