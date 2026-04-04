Nach Kannibalismus-Vorwurf: Armie Hammer bekam Sex-Videos

Armie Hammer (39) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit pikanten Einblicken in seine Instagram-Direktnachrichten. Der Schauspieler verriet in dem Punk Rock Sober and Painful Lessons Podcast, warum er die Plattform komplett verlassen hat: Nachdem 2021 Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfe gegen ihn laut geworden waren, habe sich die Art der Nachrichten drastisch verändert. Seitdem seien ihm massenhaft explizite Videos ungefragt zugeschickt worden. Armie erklärte, seine Direct Messages seien ein "dunkler Ort" gewesen – voller "reiner Obszönität". Täglich habe er "Hunderte Videos" von fremden Frauen erhalten, die ihm teils sehr explizite Inhalte geschickt hätten. Diese hätten von freizügig bis hin zu bizarren sexuellen Handlungen gereicht.

Laut Armie seien darunter auch Aufnahmen gewesen, in denen Frauen sehr intime Dinge mit ihrem Körper gemacht hätten. Die Flut an solchen Inhalten habe ihn komplett überfordert. Er habe schlicht "nicht die Willenskraft" gehabt, dem dauerhaft zu widerstehen. Genau deshalb zog Armie schließlich die Reißleine – und löschte seinen Instagram-Account trotz Millionen von Followern. Selbst eine vorübergehende Deaktivierung habe nicht geholfen, weil die Versuchung zu groß gewesen sei, zurückzukehren.

Für den Schauspieler scheint das Kapitel Social Media damit vorerst abgeschlossen zu sein. Armie deutete an, dass ihm die permanente Konfrontation mit solchen Inhalten nicht guttat – weder privat noch im Hinblick auf sein ohnehin angeschlagenes Image. Stattdessen wolle er sich künftig stärker auf sein reales Umfeld konzentrieren und bewusster entscheiden, welchen Einfluss digitale Plattformen auf sein Leben haben. Auch beruflich zog Armie Konsequenzen: Er beendete seinen eigenen Podcast, da er das Gefühl hatte, dass dieser seiner Karriere eher schade als nutze. Nach seinem Skandal versucht der Hollywood-Star nun offenbar, wieder Kontrolle über sein öffentliches Image zu gewinnen.

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Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

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