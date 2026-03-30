Nach Xavis Tod: Drohungen gegen Lisa Akkaya hören nicht auf

Lisa Marie Akkaya (25) muss auch Wochen nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Xavi weiterhin mit massiven Anfeindungen aus dem Netz kämpfen. Der Sohn der Influencerin war im Alter von nur vier Monaten völlig unerwartet verstorben. Nun macht die junge Mutter in ihrer Instagram-Story erneut auf die erschreckende Situation aufmerksam und berichtet, dass die Hassnachrichten einfach nicht aufhören wollen. "Bei jeder einzelnen Story, die ich poste, kommen Beleidigungen, Drohungen und entsetzende Nachrichten von Leuten, die einem sagen wollen, wie man zu trauern hat", schreibt Lisa verzweifelt. Fremde Menschen würden sich anmaßen, ihr vorzuwerfen, sie würde nicht genug trauern.

Doch Lisa gewährt ihren Followern auch einen ehrlichen Einblick in ihren aktuellen Gefühlszustand. Die Social-Media-Bekanntheit erklärt, dass die Öffentlichkeit meist nur die guten Momente zu sehen bekommt, die Realität aber ganz anders aussieht. "Ihr seht meistens natürlich, wenn es uns gut geht, aber wir haben natürlich auch unsere Tage oder Momente im Alltag, wo es uns sehr schlecht geht. Die meiste Zeit funktioniert man einfach nur für Emilio, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre manchmal nicht komplett überfordert", gibt sie offen zu. Sie sei viel schneller erschöpft und deutlich emotionaler sowie reizbarer geworden, seit Xavi gestorben ist.

In der Vergangenheit machte Lisa bereits schockierende Nachrichten, die sie in den sozialen Medien erhielt, auf ihrem Profil öffentlich. "Ein Glück ist das Kackbalg tot" oder "Gottes Strafe" lauten nur einige der Hassbotschaften. Schon damals machte die 25-Jährige deutlich, dass sie rechtliche Schritte gegen einige Kommentatoren einleiten möchte. Xavi war Anfang Februar verstorben, die Todesursache wurde einige Tage später festgestellt: Der plötzliche Kindstod wurde dem vier Monate alten Jungen zum Verhängnis.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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