Todesursache geklärt: Daran starb Hollywoodstar Diane Ladd

Diane Ladd starb am 3. November im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien. Nun liegt die Sterbeurkunde der Schauspielerin vor und offenbart die Todesursache: Die Hollywoodgröße litt an akutem auf chronischem hypoxischem Atemversagen, ausgelöst durch eine langjährige interstitielle Lungenerkrankung. Eine weitere erhebliche Rolle spielte eine ösophageale Dysmotilität, eine Störung der Speiseröhrenmuskulatur. Nach Angaben des Magazins People wurde Diane am 10. November eingeäschert.

Während ihrer über sechs Jahrzehnte währenden Karriere hatte sich Diane als feste Größe in der Film- und Fernsehindustrie etabliert. Ihren Durchbruch feierte sie mit einer Oscar-nominierten Rolle in Martin Scorseses (83) Kultfilm "Alice lebt hier nicht mehr". Auch ihre Darstellungen in "Wild at Heart" und "Rambling Rose" wurden mit Nominierungen für den begehrten Filmpreis bedacht. Ihr Engagement reichte bis ins Fernsehen hinein, für ihre Leistung in der Serie "Alice", die auf Scorseses Film basierte, gewann sie sogar einen Golden Globe. Diane war eine leidenschaftliche Künstlerin und ein bedeutendes Talent, das von vielen bewundert wurde.

Privat war die Schauspielerin nicht minder beeindruckend. Diane war Mutter von Laura Dern (58), eine ebenso gefeierte Schauspielerin, mit der sie in mehreren Filmen zusammenarbeitete. Ihr Bezug zueinander ging weit über das Berufliche hinaus, wie Lauras rührende Worte bei der Bekanntgabe von Dianes Tod unterstrichen. Diane war dreimal verheiratet, zuletzt mit Robert Charles Hunter, der im Juli dieses Jahres verstarb. Neben Laura hinterlässt sie auch zwei Enkelkinder, Ellery Walker und Jaya Harper, die sich sicherlich mit vielen liebevollen Erinnerungen an ihre Großmutter trösten werden.

Getty Images Diane Ladd, Juni 2002

Getty Images Diane Ladd bei der Premiere im Jahr 2020

Getty Images Liam Hemsworth und Laura Dern bei der Premiere von "Lonely Planet: Liebe in Marokko" in New York