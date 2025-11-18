Nach 29 Jahren Ehe: Akon im Rosenkrieg und Sorgerechtsstreit

Akon (52) hat auf die Scheidungsunterlagen von seiner Frau Tomeka Thiam reagiert und beim Gericht gemeinsames Sorgerecht für Tochter Journey sowie gemeinsames Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem Magazin People vorliegen. Außerdem möchte der Sänger, dass Tomeka keinen Ehegattenunterhalt zugesprochen bekommt. Die Antwort folgt auf den Antrag, den Tomeka im September eingereicht hatte. Im Mittelpunkt steht ihre 17-jährige Tochter, um deren zukünftige Betreuung es nun vor Gericht geht.

Tomeka hatte zuvor das alleinige Sorgerecht beantragt und gefordert, dass Journey hauptsächlich bei ihr lebt, während für Akon ein Besuchsrecht vorgesehen sein sollte. Zusätzlich bat sie um Ehegattenunterhalt - ein Gesuch, das der Sänger klar ablehnt. Akon hält dem nun mit dem Wunsch nach gemeinsamer Verantwortung in allen Fragen der Erziehung und des Aufenthalts entgegen. Das Paar hatte 1996 geheiratet. Tomeka reichte die Scheidung vier Tage vor dem 29. Hochzeitstag ein. Details zu einem möglichen Zeitplan des Verfahrens wurden in den vorliegenden Unterlagen nicht bekannt, doch die gegensätzlichen Anträge in Sachen Sorge- und Unterhaltspflichten stecken die Konfliktlinien des Falls klar ab.

Akon ist immer wieder mit klaren Aussagen zu Familie und seinem Lebensmodell aufgefallen. In Interviews, unter anderem in "The Zeze Millz Show", sprach er offen über seine neun Kinder und seine Haltung zur Vielehe und betonte, dass er für seine Kinder da sei. "Es ist meine Aufgabe, meine Kinder verantwortungsvoll zu erziehen und ihre Mutter zu schützen", sagte er dort. Seine Partnerinnen leben in verschiedenen Städten – von Atlanta über Los Angeles bis nach Afrika – und organisieren unabhängig voneinander ihren Alltag. Journey wächst so in einem Geflecht aus getrennten Haushalten auf, in dem Kommunikation und klare Absprachen eine große Rolle spielen. Ihr Wohl dürfte für beide Eltern im Mittelpunkt stehen, unabhängig davon, wie die juristischen Entscheidungen letztlich ausfallen.

Anzeige Anzeige

SIA KAMBOU / AFP / Getty Images Akon bei der Veranstaltung "West African Energy Leaders Group (AELG)"

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Akon mit Tomeka "Amirror" Thiam, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sänger Akon im November 2024 in Hollywood