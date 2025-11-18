"Love Island"-Sieger: Sind Josh und Stella noch ein Paar?

Josh Stanley (29) hat im RTL "Aftershow Podcast" offen ausgesprochen, was viele Fans vermutet haben: Er und Stella Stegmann (28) sind getrennt. Der Realitystar schildert, dass sie nach dem Finale von Love Island VIP noch Zeit miteinander verbracht haben, unter anderem in Nürnberg und später in München. Dort sei die Entscheidung gefallen. "Heute sind wir beide Single und wir sind nicht zusammen", sagt Josh in dem Gespräch mit Jeje Lopes. Die beiden hätten "alles probiert", spürten Vertrautheit – und doch fehlte etwas. Die Verbindung sei da gewesen, aber "nicht so intensiv". Schließlich trafen sie gemeinsam den Schluss: Es funktioniert nicht.

Im Podcast beschreibt Josh eine Szene, die für ihn zum Wendepunkt wurde: Nach der Rückfahrt nach München, er unter der Dusche, Stella im Bett – danach folgte ein längeres Gespräch. Dieses Gefühl auf dem Weg nach Hause habe etwas in Gang gesetzt, erklärt er. Sie hätten gemerkt, dass sie sich im Alltag eher wie ein eingespieltes, fast routiniertes Paar verhalten, ohne die Intensität aus der Villa. "Ja. Wir lagen im Bett zusammen und wir haben so gemerkt, ey, wir sind wie so ein altes Couple jetzt hier!", fasst Josh zusammen und betont gleichzeitig, dass es eine gemeinsame, faire Entscheidung war. Er klingt versöhnlich und anerkennend: "Ich bin sehr, sehr stolz auf uns, dass wir es wirklich probiert haben", sagt er über den Umgang miteinander.

Josh und Stella hatten nach ihrem Sieg noch ausgelassen zusammen gefeiert und den Moment mit der Community geteilt, die die Chemie der beiden begeistert kommentierte. Abseits der Kameras pflegen beide eine eigene kreative Seite: Josh ist als Musiker unterwegs, während Stella als Model arbeitet. Aus dem Umfeld der Show kennt man die zwei als Teamplayer, die auf Social Media oft spontan und nahbar wirken. Wer die beiden beobachtet, weiß, dass Humor und Offenheit Teil ihres Auftretens sind – Eigenschaften, die sich nun auch in ihrer Trennung zeigen: viel Respekt, klare Worte und kein böses Blut.

RTLZWEI Josh Stanley und Stella Stegmann bei "Love Island VIP" 2025

Privat TV-Star Josh Stanley, Monaco 2025.

RTL ZWEI "Love Island VIP-Kandidatin Stella Stegmann 2025.