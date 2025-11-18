Cynthia Erivo äußert sich zum Angriff auf Ariana Grande

Bei der Premiere des Films "Wicked: For Good" in Singapur wurde ein schockierender Moment zur Realität, als ein Mann aus der Menge plötzlich die Barrikade überwand und auf Ariana Grande (32) zustürmte. Der sogenannte "Pyjama Man", Johnson Wen, erreichte die Sängerin auf dem gelben Teppich und verhielt sich aufdringlich, bevor Cynthia Erivo (38) sofort eingriff und ihn zum Loslassen aufforderte. Die Schauspielerin Michelle Yeoh (63) konnte Ariana schließlich in Sicherheit bringen, während die Sicherheitskräfte den Mann festnahmen. Johnson Wen, bereits bekannt für ähnliche Aktionen bei Stars wie Katy Perry (41), wurde wegen öffentlicher Belästigung angeklagt, so Entertainment Weekly.

Cynthia und Ariana reflektierten nur wenige Tage später bei einem Screen Actors Guild Screening in Los Angeles über den Vorfall. In einer emotionalen Rede sprach Cynthia über die Strapazen, die sowohl ihre persönliche Entwicklung als auch die Arbeit an "Wicked" begleitet hätten: "Ich meine, verdammt nochmal, selbst in der letzten Woche. Seien wir mal ehrlich, um Himmels willen, wir mussten uns wirklich mit einigen Dingen auseinandersetzen, und dieser Film hat uns erlaubt, als Menschen, als Freundinnen, als Schwestern, als Künstlerinnen, als Schauspielerinnen wirklich zu wachsen", sagte sie vor Publikum, während Ariana, sichtlich bewegt, der Schauspielerin zustimmte.

Cynthia, bekannt für ihre kraftvolle Stimme und Bühnenpräsenz, hat sich in der Welt des Musicals und Films erfolgreich etabliert. Die Zusammenarbeit mit Ariana für "Wicked: For Good" brachte den beiden Künstlerinnen nicht nur beruflichen Austausch, sondern auch eine enge persönliche Bindung. Cynthia betonte auch, dass dieser Film ihr ermöglicht habe, sich mit tief verborgenen persönlichen Erfahrungen auseinanderzusetzen. Für beide Frauen scheint diese Kino-Adaption des berühmten Musicals zu einem bedeutenden Kapitel in ihrem Leben geworden zu sein, das durch Momente der Nähe und des Zusammenhalts geprägt ist.

Cynthia Erivo bei den Governors Awards 2025

Cynthia Erivo und Ariana Grande im November 2025

Cynthia Erivo, Ariana Grande und Ethan Slater, "Wicked"-Darsteller