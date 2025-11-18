Körper und Kleidung: Das ist das Motto der Met Gala 2026

Die Met Gala 2026 wird unter dem Motto "Kunst des Kostüms" stehen und am 4. Mai 2026 in New York City stattfinden. Das Thema feiert die untrennbare Verbindung zwischen Körper und Kleidung und rückt Anatomie und Individualität in den Fokus. Andrew Bolton, Kurator des begleitenden Ausstellungsprojekts, erklärte gegenüber Vogue: "Die Idee war, den Körper zurück in die Diskussionen über Kunst und Mode zu bringen und ihn zu feiern, statt ihn als Mittel zur Erhebung von Mode zur Kunstform wegzunehmen." Die Ausstellung wird drei Kategorien umfassen: sichtbare Körper in der Kunst, oft übersehene wie schwangere oder alternde Körper sowie universelle Körper, die anatomisch geprägt sind.

Die Ausstellung, die ab dem 10. Mai 2026 im neuen 12.000 Quadratmeter großen Conde Nast Flügel des Met Museum eröffnet, wird innovative Gestaltungselemente verwenden. Besucher und Besucherinnen werden sich dank verspiegelter Köpfe der ausgestellten Mannequins selbst in den präsentierten Kleidern widerspiegeln können. Laut Andrew soll dies nicht nur Empathie und Mitgefühl fördern, sondern auch normative Vorstellungen hinterfragen und eine diversere Wahrnehmung von Schönheit schaffen. Mit Werken wie Skulpturen und Gemälden aus 5.000 Jahren Kunstgeschichte wird die Ausstellung zudem die zentrale Rolle des gekleideten Körpers im Museum hervorheben.

Der neue Raum im Met Museum markiert ein bedeutsames Kapitel für das Kostüminstitut und die Modewelt insgesamt. "Ein Museum wie das Met gibt der Mode einen zentralen Platz. Das ist ein gewaltiger Moment, nicht nur für unsere Abteilung, sondern für die gesamte Wahrnehmung von Mode," zeigte sich Andrew begeistert. Wie jedes Jahr zählt die Met Gala zu den bedeutendsten Events der Modewelt – und die Fashion-Community wartet schon jetzt gespannt darauf, mit welchen spektakulären Looks die Stars 2026 über den roten Teppich schreiten werden.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

Getty Images Sängerin Shakira, Met Gala 2024

Getty Images Zendaya, Met Gala 2024

