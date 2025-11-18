Dolly Parton empfängt Ehren-Oscar per Videobotschaft

Dolly Parton (79) hat sich erstmals wieder öffentlich gezeigt – und das ausgerechnet zu einem ganz großen Moment: Die Country-Ikone nahm einen Ehren-Oscar per Videobotschaft entgegen, der während einer Gala der Film-Akademie in Los Angeles überreicht wurde, so E! News. Dolly wurde für ihr jahrzehntelanges humanitäres Engagement geehrt – darunter die von ihr gegründete Dollywood Foundation, die Kinder in ihrem Heimatbezirk fördern soll, sowie ihr weltbekanntes Alphabetisierungsprogramm "Dolly Parton’s Imagination Library". Nach zuvor geäußerten Sorgen um ihre Gesundheit richteten sich alle Augen auf Dolly und ihren kurzen Auftritt.

Im Vorfeld hatte die Country-Ikone auf Instagram lediglich allgemein von gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen und um Verständnis für mehr Privatsphäre gebeten. Konkrete Diagnosen oder Behandlungsdetails nannte sie bislang nicht. Auch an diesem Abend blieb es bei Dankesworten und einem kurzen, warmen Gruß – keine zusätzlichen Updates, keine Nachfragen. Dass Dolly die Auszeichnung per Video entgegennahm, wurde im Ablauf der Gala früh angekündigt. In den sozialen Netzwerken sammelten sich unmittelbar nach der Ausstrahlung zahlreiche Reaktionen. Fans lobten die Entscheidung der Academy, Dolly die Bühne zu geben, auch wenn sie nicht persönlich erscheinen konnte, und hoben ihre sichtlich konzentrierte, aber gelöste Art vor der Kamera hervor.

Dolly steht seit Jahrzehnten für eine seltene Mischung aus Bodenständigkeit und Showglanz. Weggefährten erzählen, dass die Sängerin große Auftritte oft mit kleinen Ritualen vorbereitet, etwa kurzen Anrufen bei engen Freundinnen oder einem festen Tee vor der Kamera. Privat hält Dolly ihren Kreis traditionell klein, vertraut bei wichtigen Entscheidungen auf langjährige Mitarbeitende und die Familie. Dass ihr Publikum in schwierigen Phasen loyal an ihrer Seite bleibt, ist Teil dieser besonderen Beziehung. Viele Fans verbinden mit ihr nicht nur Songs und Glamour, sondern auch das Gefühl von Verlässlichkeit und Wärme – Werte, die Dolly seit jeher pflegt und die ihren jüngsten Auftritt trotz Distanz sehr nahbar wirken ließen.

Getty Images Dolly Parton, Musikerin

